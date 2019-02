Salta il monologo di Serena Rossi per Mia Martini a Sanremo | censura o problemi tecnici?

optimaitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Ildiper Mianon è andato in onda. Sarà stato per mancanza di tempo, ancora non si sa, o per: sta di fatto che le parole che l'attrice partenopea avrebbe dovuto pronunciare in ricordo di Mimì, sul palco dell'Ariston, non si sono sentite. L'artista che ha preso parte al biopic dedicato a Domenica Bertè è stata ospite della terza serata del Festival dinella quale ha reso omaggio alla protagonista del film che sarà trasmesso in televisione il 12 febbraio, dopo aver debuttato al cinema in sole tre serate a gennaio per la sua presentazione. Il momento dedicato a Mimì all'Ariston non poteva che consumarsi in Almeno tu nell'universo, riportata sulle tavole del teatro a 30 anni dalla sua prima esibizione con la quale trionfò quasi senza concorrenza in un'edizione alla quale non avrebbe voluto partecipare, se non fosse ...