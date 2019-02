Sala la tensione in Venezuela | Guaidò nel mirino del Tribunale che parla di “colpo di

ilfogliettone

(Di sabato 9 febbraio 2019) E' sempre alta lain. E se dal fronte governativo, il presidenteno Nicolas Maduro di tornare alle urne per le presidenziali non vuol sentirnere, dal fronte dell'opposizione, Juan, autoproclamatosi presidente ad interim, non esclude un intervento militare Usa per estromettere Maduro e alleviare crisi umanitaria Caracas. Questa è l'aria che tira in un Paese, il, devastato da tempo da una crisi politica ma soprattutto economica e dove la povertà cresce vertiginosamente.Maduro ha sostenuto in queste ore di "non essere d'accordo con il contenuto del documento del Gruppo di contatto internazionale della Ue" presentato a Montevideo, sottolineando che "Federica Mogherini e' destinata al fallimento se continua ad ascoltare la destrana". Tuttavia, si dice pronto a ricevere "qualsiasi inviato del Gruppo che vorra' incontrarmi". ...