Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019: Liam (Scott Clifton) si sente molto a suo agio a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang); poi, però, una scenata di Justin Barber (Aaron Darnell Spears) lascia capire che per lui e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sarà una situazione facile da gestire… Bill Spencer (Don Diamont) continua a progettare il suo inganno alle spalle di Liam e Steffy per riavere ...

Tiro con l'arco - campionato regionale a Cantalupa Sabato 9 e domenica 10 : sabato 9 e domenica 10, il palazzetto dello sport di Cantalupa ospita il campionato regionale Targa Indoor di Tiro con l'arco, con assegnazione dei titoli piemontesi di classe e assoluti, individuali e a squadre, nelle divisioni arco olimpico, ...

Eventi culturali a Roma per venerdì 8 - Sabato 9 e domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...

Eventi cuturali a Roma per venerdì 8 - Sabato 9 e domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...

Nuoto – Sabato 16 e domenica 17 febbraio il 17° meeting del Titano in vasca lunga : Nuoto: i convocati azzurri per il 17° meeting del Titano in vasca lunga Sabato 16 e domenica 17 febbraio si disputerà il 17esimo meeting del Titano in vasca lunga. Gli azzurri convocati per la manifestazione sono: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Costanza Cocconcelli, Chiara Fontana e Nicoletta Ruberti (Azzurra 91), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri), Erika Gaetani, Elisa Mele, Maria Letizia Piscopiello (Gestisport), Giada ...

Sabato 16 e domenica 17 la Coppa del Mondo di fondo di Cogne : La Presidenza della Regione informa che, venerdì 8 febbraio, saranno presentate le due tappe di Coppa del Mondo di sci

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Diversamente poetiche - Più allusive e più vere che in passato, le canzoni non sono le poesie della nostra epoca ma hanno saputo appropriars

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019: Hope Logan (Annika Noelle) convince Liam (Scott Clifton) a trasferirsi nella casetta nel bosco, che fa parte della proprietà di Brooke (Katherine Kelly Lang)… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) alla fine cede al sottile ricatto di Bill Spencer (Don Diamont) e, pur di salvare Taylor (Hunter Tylo) dalla galera, firma i documenti per mettere fine al suo matrimonio con ...

Sabato 2 e domenica 3 febbraio - a Città della Scienza si celebra la 'Giornata Mondiale delle Zone Umide' : ...sono le "Zone umide"? Dove si trovano sul nostro pianeta? Perché sono così importanti? Qual è il loro ruolo eco sistemico? E quali le principali minacce? Lo scopriremo insieme a Città della Scienza ...

Roma : incontri - eventi - mostre - attività di venerdì 1 - Sabato 2 e domenica 3 febbraio : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

Fifa 19 : Gfinity LQE Febbraio Sabato 2 e domenica 3 a Londra : ci sarà anche Fabio Denuzzo! : Ads anche questo weekend andrà in scena un torneo delle Fifa Global Series, altra tappa del percorso che porterà in estate alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19: tocca al Gfinity LQE February! Gfinity LQE Febbraio: i partecipanti Parteciperanno a questo evento su licenza 32 pro player, 16 su Xbox ed altrettanti su […] L'articolo Fifa 19: Gfinity LQE Febbraio sabato 2 e domenica 3 a Londra: ci sarà anche Fabio Denuzzo! proviene da I ...

Il Cartastorie - Carmine De Rosa Sabato 2 e domenica 3 al Teatro La Ribalta. : Via Salvatore Calenda, 98 Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...

La Bisbetica Domata - la commedia dell'arte Sabato 26 e domenica 27 al Teatro La Ribalta. : ...00 Via Salvatore Calenda, 98 Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Le porte dell’Africa - Per secoli il suo destino s’è giocato in Europa, ora sarà lei a determinare il futuro del Vecchio continente Dagli