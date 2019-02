Rugby – Nuova partnership tra FIR e Honda | sottoscritto un accordo per tutto il 2019

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda - Fiji ed USA : Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : completata la fase a gironi. Soltanto la Nuova Zelanda conclude a punteggio pieno : Oggi è partita a Sydney, in Australia la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Al via la nuova stagione del Rugby 6 Nazioni. Tutte le gare diretta su DMAX : Si alza il sipario sulla nuova stagione del Rugby più blasonato al mondo e Discovery Italia è in prima linea per offrire alla platea televisiva di appassionati lo spettacolo unico del Guinness Sei Nazioni 2019. Il torneo in cui le sei Squadre Nazionali europee più forti - Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia - si affrontano a viso aperto in una corsa lunga due mesi, apre le danze...

Rugby a 7 - World Series Hamilton 2019 : completata la fase a gironi. Bene Nuova Zelanda - Fiji - USA e Sudafrica : Oggi è partita ad Hamilton, in Nuova Zelanda la terza tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

RugbyTetras : sostegno e tifo per questa nuova realtà sportiva a San Salvo : "In data 01/12/2018 abbiamo FINALMENTE trovato una casa che conosce le radici del nostro sport da decenni. Il campo di San Salvo Marina che dopo una trattativa mediata dall'assessore Tonino Marcello con la "promo Tennis" abbiamo preso in uso esclusivo. Il sogno che diventa realtà nel ...

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : Nuova Zelanda per il bis - Fiji per il riscatto : Città del Capo è pronta ad ospitare la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’esordio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha visto il trionfo della Nuova Zelanda, riprende la lotta per il successo finale e per i pass a cinque cerchi. Gli oceanici proveranno a bissare il successo per dare già una prima forma alla classifica (sono ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli USA - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...