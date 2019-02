Rugby – FIR e Fondazione Telethon insieme per la ricerca

Rugby – Nuova partnership tra FIR e Honda : sottoscritto un accordo per tutto il 2019 : FIR e Honda annunciano un nuovo accordo di sponsorizzazione La Federazione Italiana Rugby e Honda Motor Italia hanno ufficializzato oggi la sottoscrizione di un accordo di Sponsorizzazione per l’intera durata del 2019. L’accordo è stato siglato allo Stadio Olimpico di Roma dal Presidente della FIR Alfredo Gavazzi e dal Direttore Genarale di Honda Motor Italia Simone Mattogno e vedrà la Casa automobilistica nipponica fregiarsi del titolo ...

Rugby – Sei Nazioni 2019 : accordo tra FIR e Urban Vision - gli azzurri ‘campeggiano’ al centro di Roma : Sulla facciata di Palazzo della Cancelleria Papale è stato affisso un grande manifesto in cui si annunciano le date dei match che l’Italia giocherà a Roma per il Sei Nazioni 2019 Il Guinness Sei Nazioni, il più importante e atteso torneo internazionale di Rugby a 15, torna nel centro di Roma, tra Campo dei Fiori e Corso Vittorio Emanuele, con una maxi affissione targata Urban Vision, tutta da godere. L’emozionante creatività ...

Rugby – Coppa Italia - Girone 2 : Viadana pareggia a Firenze - il ValoRugby vola in testa : Dopo la quinta giornata il ValoRugby diventa capolista del Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il ValoRugby sale al primo posto dopo la rotonda vittoria per 71-7 contro la Lazio. Gara senza storia che già al termine della prima frazione si è conclusa sul 28-0 in favore dei padroni di casa con ben tre mete di Costella. Nella ripresa la squadra di Manghi dilaga e la meta di Di Giulio trasformata da ...

[VIDEO] IL 2018 DEL Rugby ITALIANO VISTO DAL PRESIDENTE FIR ALFREDO GAVAZZI : DAZN è entrata con vigore nel mondo dello sport ITALIANO, garantendo continuità e un accordo triennale per le due franchigie di PRO14. DMAX si è confermata un partner affidabile ed un punto di ...

Rugby – L’arca Gualerzi Amatori firma il tris : Modena ko - per i padroni di casa è il 3° successo consecutivo : L’Arca Gualerzi Amatori firma il 3° successo consecutivo: alla Cittadella del Rugby i padroni di casa superano Modena per 33-3 Terza vittoria consecutiva per L’arca Gualerzi Amatori nel campionato di Serie B che davanti al proprio pubblico conquista il bonus offensivo consolidando la quinta posizione in classifica ad un punto dal Livorno quarto. Partita dominata dall’inizio alla fine quella odierna alla Cittadella del Rugby con ...