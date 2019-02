Ronaldo | ' Inter | ho sbagliato con Moratti Milan | Messi | CR7 | vi dico tutto'

Inter - Cedric Soares si presenta : “Ronaldo è un amico ma ora siamo rivali. Cancelo? Siamo giocatori diversi” : Il nuovo acquisto dell’Inter si è presentato oggi alla stampa, mettendosi subito a disposizione di Luciano Spalletti E’ il giorno della presentazione di Cedric Soares in casa Inter, l’esterno portoghese ha parlato in conferenza della nuova avventura in maglia nerazzurra, mettendosi subito a disposizione di Spalletti. AFP/LaPresse Un capitolo importante della carriera del giocatore lusitano, pronto a tutto per aiutare la ...

Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo rimedia all’autogol di Can - poi Ronaldo segna su rigore Torino-Inter 1-0 : decide Izzo : Bianconeri opachi, la squadra di Inzaghi domina per lunghi tratti. Ma dopo l’autorete del turco, i campioni d’Italia aumentano il ritmo e Cr7 dal dischetto non sbaglia

Ronaldo torna all’attacco della Juventus : «Inter vittima di una cospirazione» : Certe ferite restano per sempre e anche se ne dovesse passare di acqua sotto i ponti, la delusione resta indescrivibile.Ronaldo non dimentica. Strano a dirsi ma questa volta le copertine non sono per il Ronaldo, Cristiano della Juventus ma sono tutte per l’ex Fenomeno, Luis Nazario de Lima. L’attuale presidente del Valladolid, dopo aver ricevuto la visita del direttore del progetto del VAR in Spagna è tornato a parlare di ...

Inter - 5 brasiliani famosi nella storia nerazzurra : da Ronaldo a Roberto Carlos : Fino ad ora erano 32, a partire da luglio saranno 33. Ovviamente ci riferiamo dei calciatori brasiliani che hanno indossato la maglia nerazzurra dell'Inter. Proprio a luglio potrebbe arrivare un nuovo calciatore, ci stiamo riferendo a Gabriel Brazao. Portiere classe 2000 del Cruzeiro, considerato uno dei migliori portieri emergenti del Brasile. Il brasiliano è giunto a verona, dove si è fermato al Chievo, in attesa di sbarcare definitivamente ...

Ronaldo è certezza di successo : Juve - con lui puoi superare l'Inter del Triplete : ... ma è Ronaldo il giocatore che accetta tutte le sfide e se continuerà a vincere anche in Italia, non solo la Supercoppa, ovviamente,, sarà lui il migliore al mondo e nessuno potrà metterlo in ...

Inter - Keita e il regalo da interista vero : la maglia autografata di Ronaldo : In più occasioni, Luciano Spalletti ha sottolineato il concetto di "Interismo". Quel senso di appartenenza così forte alla squadra, che si manifesta nell'incredibile affluenza di pubblico ad ogni gara ...

Cristiano Ronaldo accusato da una ex : 'È uno psicopatico'. L'intervista choc al Sun : Ancora guai dal passato per Cristiano Ronaldo . Dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga , risalenti a dieci anni fa, ora è Jasmine Lennard , ex fidanzata di CR7, modella ed ex gieffina in ...

Inter-Modric come Juve-Ronaldo : ora Zhang ha un piano per il Real : Un progetto che prevede sondaggi formali e attese, come simbolo di rispetto per uno dei club più importanti al mondo. Una strategia simile a quella portata avanti dalla Juventus per strappare ai ...

Inter - Nainggolan come Cristiano Ronaldo : si allena di notte sul lungomare di Cagliari : Cristiano ha lanciato una "moda" e alcuni calciatori l'hanno seguito: correre di notte . E' il caso di Radja Nainggolan , centrocampista dell'Inter. Il portoghese l'ha fatto nel deserto di Dubai, ...

Inter - Nainggolan alla... Ronaldo : allenamento in notturna al Poetto : Vacanze in Sardegna per Radja Nainggolan , che ha deciso di trascorrere le festività con la moglie Claudia e le due figlie nell'amata Cagliari, dove ha ritrovato i vecchi amici dei tempi in rossoblù. ...

Zambrotta : 'Ronaldo alla Juve? Ci dimentichiamo di un colpo dell'Inter' : Gianluca Zambrotta commenta a Sky Sport le strategie delle big di Serie A: 'La Juventus è una società sempre attiva sul mercato, ha preso Cristiano Ronaldo non solo per l'aspetto del marketing ma anche per i risultati in Champions ...

CALCIOMERCATO INTER / Ultime notizie : Brazao si avvicina - Ausilio conta sull'aiuto di Ronaldo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: confermati i contatti per Tchouameni, si avvicina ai nerazzurri il portiere brasiliano Brazao.

Inter - Ronaldo : 'Io presidente dell'Inter - non ci ho mai pensato ma non lo escluderei' : Torna a far parlare di se Ronaldo, ovvero Luis Nazario da Lima, ex punta di diamante dell'Inter e per un certo periodo uno dei giocatori più forti in circolazione al mondo. Il 'Fenomeno' ha ormai appeso le scarpe al chiodo, ma è ancora attivissimo nel mondo del calcio, in quanto è presidente della squadra spagnola del Valladolid. Nelle scorse ore l'ex attaccante Interista ha rilasciato un'Intervista esclusiva a Sky Sport, nella quale ha parlato ...

Juventus - blitz per l'erede di Ronaldo : sorpresa l'Inter - : Ci sarebbe già, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, un'intesa di massima: un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro , 2 milioni per il prestito più 13 per il ...