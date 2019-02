Roma | prova a sostituire telefono con saponetta | scoperto e arrestato

Crisi Italia-Francia. Macron ritira ambasciatore a Roma. Mattarella e Moavero provano a ricucire : L'Eliseo, in una nota durissima, parla di attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento. 'Il rapporto con la Francia non è in discussione', dice il presidente del Consiglio ...

Grancio : magistratura accendere riflettori su approvazione stadio Roma : Roma – “La magistratura accende i fari su un procedimento di approvazione dello stadio della Roma che potrebbe essere stato forzato per favorire interessi personali, con una richiesta di rinvio a giudizio che riguarda amministratori e tecnici direttamente coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni. Mi chiedo come possa la sindaca annunciare una brusca accelerazione di questo stesso procedimento, facendo finta di non accorgersi che ...

Nicolò Zaniolo : top Club come la Juve pronti a fare follie ma la Roma prova a blindarlo : A Roma è tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni per la società giallorossa: il rinnovo contrattuale di Nicolò Zaniolo. ...Continua a leggere

Fiorentina-Roma 7-1 : giallorossi umiliati - prova vergognosa : La Roma finisce umiliata dalla Fiorentina (7-1) ed esce dalla Coppa Italia. Tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e gol di Muriel e Benassi. LEGGI LA CRONACA

Coppa Italia - Gattuso carica il Milan : 'Piatek è un cecchino - grande prova di gruppo. Ora testa alla Roma' : Gattuso esalta i meriti del Milan dopo il successo in Coppa Italia che ha spalancato le porte delle semifinali ai rossoneri: da Piatek e Bakayoko, piovono complimenti per tutti, senza mai abbassare la ...

Gattuso esalta i meriti del Milan dopo il successo in Coppa Italia che ha spalancato le porte delle semifinali ai rossoneri: da Piatek e Bakayoko, piovono complimenti per tutti, senza mai abbassare la concentrazione Piatek-Piatek, una doppietta in rapida successione nel primo tempo è quanto basta al Milan per aggiudicarsi la sfida dei quarti di finale contro il Napoli. Dopo il pareggio in campionato, i rossoneri rifilano un altro ...

Roma - Campidoglio approva mozione Pd per sgomberare sede CasaPound : Roma, 29 gen., askanews, - Con 29 voti favorevoli e 4 contrari l'assemblea del Consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi 'ad attivarsi presso gli organi ...

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound : Il 29 gennaio il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere lo sgombero della sede di Casapound a Roma, un edificio in via Napoleone III che il partito politico di estrema destra occupa abusivamente dal 2003. La

Fiorentina - Pioli : 'Contro la Roma serve una grande prova' : 'La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani contro la Roma, teniamo tanto ...

Roma - ubriaco respinto dalla discoteca Qube prova a investire i buttafuori con l'auto : È salito a bordo della sua auto, una Mercedes classe B, e prendendo la carreggiata contRomano ha investito i buttafuori del Qube, discoteca in via di Portonaccio, a Roma. È accaduto la...

Trasporto scolastico a Roma : approvata delibera di Assemblea che integra il Regolamento : Estendere il servizio di Trasporto scolastico anche agli alunni che, per raggiungere la propria scuola, devono necessariamente utilizzare più di

Roma. Protezione Civile : approvato il nuovo Piano : Dopo dieci anni Roma Capitale si dota di un nuovo Piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare