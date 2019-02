Roma | è donna scappata da casa di cura corpo ripescato nel Tevere

VIDEO Roma-Milan 1-1 - Highlights e sintesi della partita. Donnarumma para tutto - Zaniolo non basta : Pari (1-1) spettacolare all’Olimpico tra Roma e Milan, match valido per il 22° turno del campionato di calcio di Serie A. Nel posticipo serale Piatek e Zaniolo sono stati i protagonisti assoluti del confronto, al pari di un Donnarumma autentica saracinesca della porta rossonera. I sogni dei giallorossi, dunque, si sono infranti contro il portierone della formazione meneghina e così, dopo il pesantissimo ko di Firenze in Coppa Italia, la ...

Serie A - Donnarumma ferma la Roma : col Milan è 1-1 : • Krzysztof Piatek ha segnato in tutte le sue presenze allo stadio Olimpico di Roma, 3 gol dei suoi 7 in trasferta sono arrivati qui, LA CRONACA DEL MATCH

Roma - 24enne ivoriano violenta una donna : arrestato dai militari : I carabinieri della stazione Roma Garbatella, coadiuvati dai militari dell'esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure", in forze al 5° reggimento Lancieri di Novara, sotto il comando della Brigata Sassari, lunedì scorso hanno arrestato un ventiquattrenne originario della Costa d'Avorio, immigrato irregolare di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per violenza sessuale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine ...

Matteo Salvini - una donna lo contesta alla periferia di Roma : "Assassino" - lui la ignora : Una donna con una bandiera arcobaleno sulle spalle ha urlato: "Assassino" contro Matteo Salvini, in visita alla periferie di Roma a un villino con box confiscato in via Vernio. "Questo è uno dei 295 beni confiscati e assegnati l'anno scorso in tutti i comuni del Lazio ai cittadini". Dopo un lungo pe

Roma - fermata la donna che ha investito il clochard : “Ho sentito qualcosa - ma non pensavo fosse una persona” : “Ho sentito qualcosa finire sotto l’auto, ma non pensavo fosse una persona“. Si giustifica così la donna fermata dalla polizia locale con l’accusa di aver investito e ucciso il 7 gennaio a Roma, in corso Italia, Nereo Murari, clochard di origine veronese. “Ho sentito un botto mentre andavo al lavoro – ha raccontato ai vigili la 56enne – Non pensavo di aver preso un uomo e ho continuato a guidare”. La donna, ...

