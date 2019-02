Roma | domenica allo zoo capitolino si celebra il ‘Darwin Day’

Eventi culturali a Roma per venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...

Maltempo Emilia Romagna : “Domenica il fiume Panaro è salito di 4 metri - 30mm di pioggia” : Il fiume Panaro, nel modenese, nel fine settimana si era alzato più di quattro metri in 24 ore. A evidenziarlo è il Consorzio della bonifica Burana, che opera difendendo dagli allagamenti i territori di pianura in Emilia-Romagna, racchiusi tra gli argini dei fiumi Po, Secchia, Panaro e Samoggia. Sabato il livello del fiume era di 7,80 metri sul livello del mare, domenica ha raggiunto i 12,11 metri, per poi abbassarsi lunedì e arrivando agli ...

Domenica 10 febbraio “A passeggio con Darwin” al Bioparco di Roma : 1/5 Credit: Archivio Bioparco-Massimiliano Di Giovanni ...

Negozi chiusi la domenica : deroga alle grandi città?/ Da Milano a Roma - chieste maggiori concessioni : Probabile deroga alle grandi città in merito alla questione dei Negozi chiusi la domenica: i sindaci delle metropoli vorrebbero maggiori concessioni

Serie A femminile - Juventus-Roma domenica su Sky : la presentazione del posticipo della 15giornata : L'appuntamento è, dunque, per domenica 3 febbraio a partire dalle 12:30 in diretta da Vinovo su Sky Sport Serie A per Juventus-Roma.

Roma : incontri - eventi - mostre - attività di venerdì 1 - sabato 2 e domenica 3 febbraio : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

Salvini : la Roma arriverà avvelenata alla sfida di domenica sera : Roma – “Arriveranno avvelenati domenica sera”. E’ preoccupato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in vista della sfida di campionato tra Roma e Milan in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Il vicepremier, grande tifoso rossonero, scambia un paio di battute con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, aspettando che inizi la conferenza stampa di presentazione della riforma del sistema sportivo ...

Roma : domenica 3 Febbraio musei civici gratuiti per i residenti : Per la prima domenica del mese, il 3 Febbraio, ingresso gratuito nei musei civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, un’iniziativa promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Oltre alle collezioni permanenti dei musei, è possibile visitare gratuitamente le tante mostre in corso, con qualche eccezione: sono escluse quella su Marcello Mastroianni al Museo dell’Ara ...

Roma-Milan - Serie A : diretta tv su Sky domenica 3 febbraio : Nel fine settimana, dopo i quarti di finale della Coppa Italia, si disputerà la 22ª giornata di Serie A. Il prossimo turno di campionato proporrà l’interessante match tra Roma e Milan. I giallorossi sono reduci dal pareggio per 3-3 in trasferta sul campo dell’Atalanta mentre i rossoneri hanno fermato sullo 0-0 il Napoli tra le mura amiche. Le due squadre sono in lotta per il quarto posto in classifica e sono divisi da solamente un punto. I ...

Serie A - Atalanta-Roma si giocherà domenica 27 gennaio alle 15 : 00 : Atalanta-Roma si giocherà alle ore 15:00 di domenica 27 gennaio e potrà essere seguita in diretta in tv su Sky Sport. In modalità streaming potrà essere guardata invece su Sky Go. Le due formazioni sono in ottima salute. La Roma ha infatti piegato il volitivo Torino allo stadio Olimpico per 3-2, gli orobici hanno invece dominato a Frosinone con roboante quaterna di Duvan Zapata, mostrando una forza offensiva notevole. Atalanta-Roma del 27 ...