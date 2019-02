Roma | al centrocampista De Rossi il ‘Premio Bulgarelli’

Barrios Roma - i giallorossi a un passo dal centrocampista : Barrios Roma – Come riporta il portale esperto in vicende di mercato, calciomercato.it, Wilmer Barrios e a un passo dalla Roma. Il club giallorosso è infatti molto vicino all’acquisto del centrocampista colombiano, colonna del Boca Juniors, grande protagonista nell’ultima Coppa Libertadores che la sua squadra ha perso solo nel concitato atto finale contro il River Plate. -> Leggi anche Highlights River Plate […] L'articolo Barrios ...

Lukic a rischio - Roma-Torino con Rincon unico centrocampista : Torna l'emergenza in casa Toro. L'allarme l'ha fatto suonare Sasa Lukic, che si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra ed è in forte dubbio per Roma. Sarebbe un guaio per Walter ...

Roma - da Dendoncker a Weigl e Samassekou : è caccia al centrocampista : La Roma, come riporta oggi anche il Corriere dello Sport , ha già preso contatti ad inizio dicembre e né il ds dei bianco-malva, né il fratello-agente del giocatore hanno chiuso all'ipotesi. Un ...

Calciomercato Roma - da Dendoncker a Pulgar : nel vivo la caccia al centrocampista : Sempre in corsa, ma difficile da muovere a gennaio, il maliano Samassekou del Salisburgo , mentre il 'Corriere dello Sport' lancia anche l'ipotesi Leander Dendoncker, belga classe '95 che il ...

Clamoroso Nainggolan - il centrocampista vuole tornare a Roma : spuntano gli audio : Il Natale in casa Inter è stato monopolizzato dalla vicenda della sospensione di Nainggolan, non convocato per lo scontro diretto per la Champions contro il Napoli. L’atteggiamento del calciatore dal giorno dopo la punizione da parte della società, unito alle parole di Spalletti in conferenza, sembrava far pensare a una situazione in via di risoluzione. Oggi, però, ecco un nuovo elemento che può quasi far gridare allo scandalo e ...

Infortunio Pellegrini - il centrocampista della Roma verso il rientro : Infortunio Pellegrini – Il giorno dopo la sconfitta contro la Juve, la Roma è tornata in campo per preparare il boxing day contro il Sassuolo. Una notizia parzialmente positiva per Di Francesco arriva da Pellegrini, che ha svolto del lavoro individuale sul campo: per lui corsetta, allunghi, cambi di direzione, tiri in porta e lanci lunghi. A questo punto non è escluso che il numero 7 giallorosso possa strappare una convocazione per ...

Infortunio De Rossi - le clamorose dichiarazioni del centrocampista : la Roma trema : Infortunio De Rossi – Il capitano della Roma è indisponibile da circa due mesi quando il 28 ottobre dovette lasciare il terreno di gioco del “San Paolo” in occasione della sfida contro il Napoli. Ormai per il suo ritorno a disposizione si parla di 2019, ma a preoccupare la Roma e i suoi tifosi sono soprattutto le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN: “È l’Infortunio più grave della mia carriera. Si parla di ...

Infortunio Pellegrini : le condizioni del centrocampista preoccupano la Roma : Salterà sicuramente il match di sabato contro Cagliari e l’ultimo incontro della fase a gironi di Champions contro Viktoria Plzen; c’è il rischio, però, di non rivederlo in campo nemmeno per la sfida con la Juventus. Le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, nuovamente costretto allo stop per un Infortunio muscolare, tengono in apprensione la Roma. Gli esami strumentali di oggi hanno confermato il problema al bicipite ...