Rogo al centro sportivo del Flamengo | 10 morti La strage dei baby calciatori

Brasile - incendio al centro sportivo del Flamengo : 10 morti/ Ultime notizie video : Rogo devastante - 3 feriti : incendio Flamengo, rogo nel centro sportivo del club brasiliano: 10 morti e ci sono feriti gravi. Il commento di Leonardo e la vicinanza della Chapecoense.

Rogo brucia il centro d'incontro. «Dopo 8 anni ridateci gli spazi» : ... bensì una vera e propria casa del quartiere, aperta a tutti e dove i cittadini possano incontrarsi, organizzare momenti di divertimento e discussione, presentare libri o assistere a spettacoli. ...

Rogo impianto rifiuti - l'odore fino in centro : 'Chiudere finestre' : Roma, 11 dic., askanews, - 'Siamo al lavoro per abbassare e circoscrivere le fiamme' nel deposito rifiuti nell'impianto Tmb dell'Ama su via Salaria, a Roma, ma 'le operazioni di spegnimento saranno ...

Roma - maxiRogo in deposito rifiuti Ama : il cattivo odore arriva anche in centro : Vasto incendio in un deposito di rifiuti dell'Ama in via Salaria a Roma. La nube che si è alzata dal deposito è visibile da chilometri di distanza in tutta la città e l'odore acre che proviene dalla ...