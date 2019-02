Robert De Niro scatenato | urla di tutto al suo autista dopo l’udienza di divorzio

Lo stagista inaspettato : trama - cast e curiosità del film con Robert De Niro : Per la prima volta sullo schermo insieme, Robert De Niro e Anne Hathaway sono i protagonisti del feel-good movie diretto da Nancy Mayer che narra le vicende di un intraprendente settantenne che si ributta nel mondo del lavoro come stagista. Lo stagista inaspettato, questo il titolo della pellicola, va in onda lunedì 14 gennaio alle 21.35 su Canale5. Lo stagista inaspettato, il trailer Lo stagista inaspettato, la trama Ambientata a New York, la ...

Lo stagista inaspettato - stasera in tv la commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway : Lo stagista inaspettato è finora l’ultimo film di Nancy Meyers, regista e sceneggiatrice cui si devono alcune delle più indovinate rom-com degli anni Duemila, come What Women Want e L’amore non va in vacanza. Stavolta la Meyers rimescola le carte e immagina una storia con la strana coppia Anne Hathaway e Robert De Niro. De Niro è Ben Whittaker, vedovo settantenne in pensione con una vita, inutile girarci intorno, vuota e noiosa. Per cui ...

Robert De Niro : "Come mio padre - anche mio figlio è gay. Con Trump al potere - ho paura possano maltrattarlo" : Robert De Niro è un padre preoccupato nell'ultima intervista rilasciata al The Guardian, in cui ha parlato delle paure per le sorti di uno dei suoi sei figli. La preoccupazione dell'attore hollywoodiano deriverebbe anzitutto dal clima d'intolleranza che si respira in America a causa delle politiche adottate dal governo Trump (l'attore ha definito il presidente Usa "un vero razzista suprematista bianco"):Quando vedi uno come Trump ...

C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA/ Streaming video del film con Robert De Niro su Rai3 - oggi - 29 dicembre 2018 - : Cera una VOLTA in AMERICA, la trama e il cast del film in onda su Rai 3 oggi, sabato 29 dicembre 2018 con Robert De Niro e James Woods.