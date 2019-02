Road To Rome 2022 – Alla scoperta del Golf dai banchi di scuola al Marco Simone

Road to Rome 2022 - è già clima Ryder : Una festa dello sport che vedrà sul green, tra gli altri, diversi volti noti di sport e spettacolo. Che si sfideranno in una Pro-am , le squadre saranno composte da 1 professionista e 4 dilettanti, ...

Golf – Road to Rome 2022 : il 16 dicembre open day al Marco Simone Golf&Country Club : Domenica il circolo che ospiterà la Ryder Cup 2022 aprirà le porte per una giornata di prova gratuita del Golf e accoglierà il trofeo ufficiale. In programma anche una Pro Am e un Percorso Salute con check-up medici Alla scoperta del Golf nella futura casa della Ryder Cup 2022. Il 16 dicembre con l’open Day della Federazione Italiana Golf il Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio aprirà le porte dalle ore 10 alle ore ...