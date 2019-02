Riforma pensioni | Q100 | TFR e misure pro esodati | Governo a lavoro su ulteriori correttivi

Pensioni - sindacati : 'Quota 100 non basta - serve Riforma strutturale' : Le domande di prepensionamento con il famigerato meccanismo della Quota 100 sono arrivate a circa 24 mila con una maggiore affluenza nel Sud Italia mentre il Fondo Monetario Internazionale avanza le sue critiche verso le misure bandiera contenute nel maxi decreto che al momento è in Senato per la conversione legge. Le polemiche sono accese anche dalle tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil visto che, dal canto loro, la Quota 100 voluta dalla ...

Riforma pensioni - Quota 100 : critiche da parte dell'Fmi per i costi elevati della misura : A pochi giorni dall'entrata in vigore del meccanismo della Quota 100, le domande di prepensionamento sono arrivate a oltre 24 mila; un notevole successo per il governo gialloverde che mira a superare, in via definitiva, la Riforma Fornero. Il Fondo Monetario Internazionale, però, avrebbe bocciato i due provvedimenti bandiera dell'esecutivo, affermando che sarebbero un disincentivo al lavoro. Fmi, crescita sotto l'1% almeno per i prossimi tre ...

Riforma pensioni - Quota 41 prossimo obiettivo : intesa tra Lega e M5S - ma non sui tempi : Il famigerato meccanismo della Quota 100 è in vigore da pochi giorni ed è stato subito un successo visto il gran numero di domande presentati agli sportelli Inps da parte di tutti quei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti dei 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il primo passo per superare la tanto odiata Riforma Fornero è stato compiuto e il nuovo esecutivo giallo-verde starebbe puntando ad una ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Riforma pensioni - sindacati e comitati in pressing per gli esclusi dalla Q100 : Sulle nuove pensioni anticipate emergono le perplessità dei sindacati, che ritengono insufficienti le misure di flessibilità approvate dal Governo all'interno del "decretone" e chiedono di essere convocati con urgenza per poter avviare un tavolo di discussione. Nel frattempo arrivano importanti novità anche dai comitati degli esodati, in particolare per il caso della valorizzazione del lavoro di cura e per la salvaguardia dei lavoratori ...

Pensioni : Quota 100 in vigore ma la Riforma Fornero non tramonta : A pochi giorni dall'entra in vigore del meccanismo della Quota 100 il numero di domande presentate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è salito a circa 19.806. Un ottimo successo ottenuto dal Governo Conte che potrebbe porre la parola fine alla tanto odiata Riforma Fornero introdotta nel 2011 dal Decreto Salva Italia del Governo Monti. E non mancano le critiche da parte del Presidente dell'Inps Tito Boeri secondo il quale la precedente ...

Pensioni flessibili e Q100 - per Boeri è un paradosso : 'Non Riforma la Fornero' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 febbraio 2019 vedono emergere forti perplessità da parte del Presidente dell'Inps Tito Boeri in merito all'efficacia della quota 100 come strumento di superamento della legge Fornero. Nel frattempo emerge il rischio di esodo all'interno dei Comuni, mentre la Conte dei Conti lancia l'allarme sul costo della nuova flessibilità previdenziale. Infine, l'Anief esprime le proprie proposte emendative ...

Pensioni - la beffa nella Riforma quota 100 : chi perde l'assegno per un solo mese di ritardo : La carta d'identità e la data di inizio del lavoro potrebbe riservare una grande beffa per chi spera di andare in pensione sfruttando la riforma di quota 100 o l'opzione donna. Gli scalini ad ogni riforma sono inevitabili, anche stavolta resterà esclusa una discreta platea di lavoratori che non ragg

Riforma pensioni e Quota 100 : sulle pratiche il Sud vince sul Nord : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 3 febbraio 2019 vedono emergere alcuni interessanti trend riguardo alle domande di pensionamento anticipato ricevute dall'Inps. In particolare, gli ultimi dati indicano che in molti casi il Sud batte il Nord rispetto al numero delle richieste di prepensionamento. Nel frattempo dalla maggioranza si esprime soddisfazione per l'avvio della Quota 100, mentre dai sindacati arriva una nuova critica alla mancanza ...

Riforma pensioni : Q100 e rdc - si attendono le misure attuative : Si attendono ancora le misure attuative per Quota 100 e per il cosiddetto reddito di cittadinanza entrati in vigore pochi giorni fa, dopo la firma del maxi decreto unico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Via libera alle domande di accesso Intanto, la corsa per la richiesta della pensione anticipata ha avuto inizio e migliaia di lavoratori italiani hanno già presentato istanza attraverso il portale Inps. L'ente di ...

Riforma pensioni : Quota 100 in GU - si potrà lasciare il lavoro anche con 41 anni : "E' un coronamento di anni e anni di battaglie della Lega. E' una di quelle date da segnare in blu", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dopo la firma del maxi decreto unico contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Attese 24 misure attuative A partire dalla fine di ...

Riforma PENSIONI/ Il vizio statalista dietro la pace contributiva : La RIFORMA delle PENSIONI, oltre a Quota 100, prevede delle misure per riscattare dei periodi contributivi, compresi gli anni di studio per la laurea

Riforma pensioni : Q100 in GU - Tfs detassato nella PA : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 29 gennaio 2019 vedono completarsi l'iter di approvazione del decreto legge riguardante il pacchetto pensioni e la Riforma del welfare. Il testo ha ricevuto infatti nella giornata di ieri la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, mentre nella serata è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli occhi dei lavoratori restano ora puntati sull'Inps, in attesa che pubblichi le circolari contenenti le ...