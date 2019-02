Rifiuti Roma | la Giunta boccia il bilancio Ama 2017 | si dimette l' assessore Montanari

L'emergenza Rifiuti a Roma fa litigare Zingaretti e Raggi : La presentazione delle linee guida del nuovo piano regionale del Lazio sui rifiuti , che arriva a 7 anni di distanza dall'approvazione del precedente, ha riacceso la contesa tra la Regione a guida Pd e il Campidoglio a 5 Stelle in materia di smaltimento dell'immondizia. Una disputa che si trascina da due anni e mezzo e si alimenta a colpi di dichiarazioni polemiche, malintesi e forzature che nella sostanza non spostano di un millimetro la ...

Rifiuti - Zingaretti : «A Roma serve una nuova discarica». No di Raggi : «Difendiamo la città» : Roma Capitale dovrà essere autonoma per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei Rifiuti , e di conseguenza, visti anche i trend della raccolta differenziata, avrà...

Vadalà (Bonifiche) : Rifiuti Roma - Malagrotta a rischio infrazione : Roma – “Ogni anno incontriamo la DG Ambiente della Commissione Ue che controlla le nostre infrazioni, quando andiamo da loro, ci dicono che Malagrotta e’ o potrebbe essere a rischio infrazione ”. Il punto e’ che “non si riesce a chiudere, il post mortem non si sta attuando”. Il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadala’, Commissario di governo per la bonifica delle ...

Incendiava i Rifiuti in strada ad Afragola - piromane incastrato dalle telecamere : La notte del 16 gennaio era stato appiccato il fuoco a piccoli cumuli di rifiuti depositati in attesa di prelievo lungo le vie del centro di Afragola e anche a quelli accatastati all'interno di uno ...

Roghi tossici e traffico di Rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...