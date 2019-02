Reversibilità 2019 | i nuovi limiti di reddito e come richiederla

leggioggi

(Di venerdì 8 febbraio 2019) In caso di morte di un assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, i familiari superstiti hanno diritto a una parte della pensione del dante causa, che prende il nome di pensione dio pensione diretta (a seconda dei casi), al soddisfarsi di alcune condizioni.Quindi, i familiari superstiti avranno diritto:alla pensione di, se il dante causa è già titolare di pensione diretta (pensione di vecchiaia o anticipata) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione; alla pensione diretta, se il lavoratore deceduto non ha ancora maturato una pensione diretta. In tal caso, l’INPS eroga la pensione ai familiari superstiti allorquando l’assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 contributi ...