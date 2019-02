Reunion di Amici di Maria De Filippi a Sanremo con Einar | Biondo e Sergio Sylvestre in

optimaitalia

: Reunion di Amici di Maria De Filippi a #Sanremo2019 con Einar, Biondo e Sergio Sylvestre in duetto su Parole nuove… - OptiMagazine : Reunion di Amici di Maria De Filippi a #Sanremo2019 con Einar, Biondo e Sergio Sylvestre in duetto su Parole nuove… - Silvieeeetta : Einar, Sergio e Biondo = ed è subito Reunion Amici. #Sanremo2019 - ilariav94 : C’è praticamente appena stata una Reunion di Amici #Sanremo2019 -

(Di sabato 9 febbraio 2019)Tre ex concorrenti didiDesul palco per la stessa esibizione.Ortiz, in gara tra i 24 Campioni del Festival di2019, ha scelto di presentare Parole nuove connella quarta serata dedicata ai duetti.ha condiviso con il trapperl'esperienza nella scorsa edizione didiDee tra i due è nata un'zia proseguita anche a riflettori spenti. Da qui l'idea di coinvolgerlo nella sua prima esperienza sanremese, dopo il trionfo aGiovani.Solo successivamente, all'ospite diOrtiz ne è stato aggiunto un altro, anche questo exdiDe. Il "gigante buono", vincitore dell'edizione 2015/2016, affianca- e- nell'esibizione sul palco del Teatro Ariston.Per il cantante non si tratta della prima esperienza a. Nel 2017 ha partecipato con il brano Con ...