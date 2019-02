Resveratrolo | l’antiossidante per rafforzare i capelli

dilei

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ilè l’ideale pere sfoggiare una chioma lucente e sana.Questo integratore è ottimo per migliorare i processi metabolici del corpo, svolgendo il ruolo di antiossidante utile per avere deibellissimi. Recenti ricerche scientifiche infatti hanno dimostrato che ilè utile per risolvere problemi di fragilità, caduta e diradamento della chioma. Risulta utile sia per gli uomini che per le donne, con dosaggi e tempi di somministrazione diversi soprattutto quando a causare il problema sono degli sbalzi ormonali.Come funziona? Ilsi può applicare direttamente sul cuoio capelluto tramite un leggero massaggio per favorire la crescita del capello, stimolare il bulbo e migliorare la produzione del collagene. Non solo, si può assumere anche sotto forma di integratore subito dopo i pasti, per contrastare la caduta dei ...