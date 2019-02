Regionali Abruzzo - domenica si vota : sfida a 4 su Tav - sanità e autostrade : domenica 10 febbraio si vota in per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 alle 23 con inizio dello spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. Per la presidenza ...

Elezioni Regionali Abruzzo 2019 - come e quando si vota : Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Si vota in un'unica giornata e gli sfidanti per la conquista della presidenza della Regione saranno quattro: Marsilio, Marcozzi, Legnini e Flajani. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle modalità di voto.Continua a leggere

Regionali Abruzzo - Di Maio sulla sfida M5s-Centrodestra : “Salvini imbarazzato alla conferenza con Berlusconi” : In Abruzzo “c’è un’unica opportunità di cambiamento che è Sara Marcozzi. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini, abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Silvio Berlusconi, e il candidato di Matteo Renzi che è Giovanni Legnini“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, lancia la candidata M5s alle elezioni Regionali in Abruzzo di domenica 10 febbraio. Parlando con i cronisti a Roccaraso (L’Aquila), prima tappa ...

Libretto istruzioni seggi elettorali elezioni Regionali Abruzzo 2019 in pdf : Libretto istruzioni seggi elettorali elezioni regionali Abruzzo 2019 in pdf istruzioni seggio elettorale regionali Abruzzo Il 2019 sarà anno di elezioni. Non solo le europee. Al voto anche 6 regioni e molti comuni italiani. Tra le regioni al voto, l’Abruzzo, che darà il via alla serie di tornate locali il 10 febbraio prossimo. Il seggio elettorale, uno per sezione, in totale 1.626, è composto da un presidente, un segretario e ...

Elezioni Regionali Abruzzo - l'intervista al candidato presidente del M5S Marcozzi [VIDEO] : Finora sono stati spesi poco e male e se non interveniamo in maniera tempestiva rischiamo il disimpegno delle risorse e di danneggiare una volta di più la nostra economia. La faccenda grottesca è che ...

Regionali Abruzzo - Salvini al comizio : “Veloci - c’è Sanremo…”. E ironizza su Baglioni e Bisio : “Dobbiamo far veloce perché poi tutti dobbiamo andare a vedere Sanremo… ci sono le cartoline di Baglioni e Bisio (con i quali sia lui che il suo social media manager sono entrati in polemica prima e durante il festival, ndr) fuori da firmare e appendere in camera”, così il ministro Matteo Salvini intervenendo a un comizio per le Regionali in Abruzzo, dove si vota domenica. Il vicepremier poi ha aggiunto: “A parte gli ...

Regionali : ANTIMAFIA - NESSUN ''IMPRESENTABILE'' IN ABRUZZO : Non avere impresentabili è un traguardo necessario che ricostruisce la fiducia tra politica e cittadini - ha proseguito Morra - . Ringrazio la Pnaa nella figura del procuratore Cafiero De Raho per il ...

