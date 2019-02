Red Land – Rosso Istria curiosità | trama e cast per una storia vera

I primi risultati sull’introduzione del “Reddito di cittadinanza” in Finlandia : Il sostegno economico non ha spinto i disoccupati a cercare lavoro o a voler guadagnare di più, ma ha ridotto la loro sensazione di insicurezza

"Red Land" in televisione. L'orrore non è più tabù : Sono trascorsi più di 75 anni dalla morte di Norma Cossetto, la studentessa italiana d'Istria torturata, stuprata e gettata, probabilmente viva, nella foiba di Villa Surani , assieme ad altri ...

Foibe - proietta "Red Land" e gli anarchici gli danneggiano il cinema : ... attraverso un messaggio su Facebook: 'Dopo troppi anni di silenzio voluto da una politica codarda, grazie anche al nostro interessamento, sarà possibile vedere questa coraggiosa pellicola, che ...

Reddito cittadinanza - Bersani : “Ci sono troppi paletti”. Scanzi : “Critiche di Landini e Calenda sono surreali” : Confronto sul Reddito di cittadinanza a Otto e Mezzo (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, e i giornalisti Andrea Scanzi e Paolo Mieli. La firma de Il Fatto Quotidiano concorda con le perplessità di Bersani e aggiunge: “Posso capire che il Reddito di cittadinanza non piaccia alla destra. Giorgia Meloni addirittura che Di Maio ha un’impostazione che gli ricorda il peggiore partito comunista di Berlinguer. Ci sta che non le ...

Snowboard - Mondiali 2019 : la gioia di Roland Fischnaller. L’azzurro : “E’ un argento guadagnato - tornare qui dopo le Olimpiadi del 2002 è un’esperienza incRedibile” : Eterno Roland Fischnaller: l’azzurro conquista l’argento nello slalom parallelo ai Mondiali di Snowboard alpino di Park City, negli States. Per lui si tratta, a 38 anni suonati, della quinta medaglia iridata. Fischnaller ha parlato a caldo al sito federale, esternando tutta la propria soddisfazione. Così FIschnaller: “Oggi ho disputato la gara più difficile della mia carriera, non ricordo uno slalom così lungo, su un tracciato ...

Bari - aggRediscono una donna e le rubano il telefono dall'auto : arrestati due clandestini : La polizia ha arrestato due uomini, un 30enne originario del Gambia ed un nigeriano di 23 anni, incensurati ma clandestini sul territorio nazionale, accusati di aver rapinato una donna di 57 anni. I ...

Landini (CGIL) : "I problemi di povertà e lavoro non possono essere risolti insieme con il Reddito di Cittadinanza" : Il neo-segretario della CGIL Maurizio Landini questa sera è stato ospite a Presa Diretta su Raitre, dove il conduttore Riccardo Iacona lo ha intervistato su alcuni dei temi più importanti di questo periodo. Landini ha subito sottolineato che la situazione per i lavoratori e le imprese "è molto difficile, pensiamo al settore dell'edilizia, con 100mila aziende pubbliche. Paghiamo un prezzo perché abbiamo ritardi strutturali che non vengono ...

Piacenza - clandestino già espulso spaccia e aggRedisce carabinieri : Ennesimo crimine commesso a Piacenza da un clandestino di nazionalità marocchina, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.L"ultimo di una lunga serie di episodi si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in via Torta. Lo straniero, che aveva tra l"altro appena finito di scontare una pena ai domiciliari a causa di violazioni alle norme sull"immigrazione, è stato fermato per un semplice controllo dai ...

Prato - minaccia e aggRedisce agenti - fermato clandestino magrebino : Ancora un"aggressione ai danni di un membro delle forze dell"ordine in servizio, questa volta la notizia arriva da Prato.Nella serata di ieri alcuni agenti della polizia di Stato, impegnati in un"operazione di servizio straordinario di controllo per le vie del centro, hanno avvicinato un gruppetto di persone che si trovava nelle vicinanze di un distributore automatico di piazza Duomo.Si trattava di 4 uomini di nazionalità marocchina e di una ...

Ossa in Vaticano : ecco di chi sono. Caso Orlandi - l’incRedibile scoperta : Quando lo scorso 30 ottobre furono rinvenute le Ossa di due scheletri sotto i pavimenti della Nunziatura Apostolica a Roma, si pensò subito che potessero appartenere a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti scomparse nella capitale nel 1983. Dopo i primi momenti di angoscia e fiducia (per la risoluzione del Caso non per la tragica fine), si scoprì che le due ragazze nulla c’entravano con quei resti, ipotesi esclusa sin dalle ...

Reddito di Cittadinanza : dipendente Caf aiutava a eludere i paletti. Landini prende le distanze : Fatta la legge trovato l'inganno. Oppure l'italiano il pelo ma non il vizio. Questa volta al centro dell'interesse del nostro popolo di santi naviganti eccetera è il Reddito di Cittadinanza. Un blitz ...

Sea Watch - Strasburgo all'Italia : assistenza senza sbarco | L'Olanda ribadisce il "no" - Germania e Francia aprono a Redistribuzione : La Corte dei diritti umani respinge il ricorso della Ong non imponendo all'Italia lo sbarco, ma solo l'assistenza. Intanto da Francia e Germania uno spiraglio per l'accoglienza. Niet dalL'Olanda

Landini bastona il governo : "Reddito e quota 100 sono fatti a capocchia" : Sindacati in piazza il 9 febbraio per protestare contro la legge di bilancio. Il neo segretario della Cgil attacca a testa...

NBA – Disastro Cleveland Cavaliers - coach Drew non ha dubbi : “non cRedo di restare per la prossima stagione” : Stagione Disastrosa per i Cleveland Cavaliers, coach Larry Drew si chiama fuori e spiega di non essere sicuro della panchina per il prossimo anno Erano partiti con ambizioni di Playoff nonostante l’addio di LeBron James, ma fra problemi di spogliatoio, infortuni dei giocatori chiave e un avvio shock che ha demoralizzato tutto l’ambiente, dopo oltre metà stagione i Cleveland Cavaliers sono peggior squadra NBA con un record di 9 ...