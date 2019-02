Rally – XRace Sport alla 3ª del tricolore su ghiaccio | i fratelli Casadei di nuovo a

sportfair

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Dopo la disavventura per problemi tecniciseconda prova di campionato, iromagnoli tornano in pista con la Lancer proto della PB in cerca del riscatto Terza provasu, questo fine settimana, per, diin Piemonte, a Pragelato, dove quindici giorni fa il vessillo della X rossa non potè sventolare come si voleva. Con la Mitsubishi Lancer “proto” preparata dPB deiColonna, Gabriele e Gianlucatornano dunque in pista dopo la sfortuna soffertaseconda gara per la rottura del cambio, una doccia fredda che ha lasciato i dueromagnoli a secco di punti, ma soprattutto delusi per non aver potuto lottarsi la sfida dopo aver visto che si poteva stare bene nella mischia.In queste due settimane il lavoro in officina è servito per affinare alcune migliorie sulla Lancer, una versione praticamente da, per ...