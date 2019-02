Raf a Sanremo tra Festival e calcio | Nelle coppe tifo Juve

Sanremo 2020 - conduttori : Virginia Raffaele e Fabio Rovazzi in pole? : Virgina Raffaele e Fabio Rovazzi condurranno Sanremo 2020? Virginia Raffaele è stata acclamata come conduttrice di questa edizione di Sanremo e, a questo punto, ci si chiede se sarà confermata anche per Sanremo 2020. Probabilmente sì, data la spigliatezza e la freschezza con cui sta dominando il palco dell’Ariston. Ma sui social impazza anche un’altra proposta niente male e non così fantascientifica: Fabio Rovazzi. Dopo ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio chiama “Michelle” Virginia Raffaele : è accaduto in conferenza stampa : Se fosse una gag preparata ad arte o un errore vero e proprio non si sa. Fatto sta che Claudio Bisio, poco prima della conferenza stampa per commentare la terza serata del Festival, ha chiamato Virginia Raffaele “Michelle”. Ovviamente il riferimento era alla Hunziker, conduttrice della scorsa edizione che in molti “rimpiangono” per la capacità di dare ritmo a serate lunghe come quelle festivaliere. Ma Virginia, ...

Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo nel 2020? L’indiscrezione : Sanremo 2019, Virginia Raffaele confessa: “Ho reso felice mia madre quando le ho detto del Festival” Virginia Raffaele è stata una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2019. Quest’ultima, sfogliandosi (in parte) delle sue vesti comiche, è riuscita a dimostrare di essere anche una brava presentatrice e intrattenitrice, in grado di saper reggere il […] L'articolo Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Giuseppe Candala : Ornella Vanoni superstar - Bisio-Baglioni-Raffaele deludenti : Via, anche la terza puntata è superata. Con altre dodici esibizioni e molti ospiti: da Rovazzi alla Amoroso, da Venditti a Serena Rossi. E il trio di conduttori come se l’è cavata? Ornella Vanoni VOTO 10 E’ la star della serata, imita la Raffaele che imita la Vanoni. Fa la sua parodia e si mostra campionessa di autoironia. Sfugge alle regole, saluta la sua amica Patty Pravo e incontenibile lancia un messaggio alla Rai: “Volevo ...

Sanremo : la doppia imitazione Vanoni/Pravo della Raffaele fa impazzire i social : La terza puntata del Festival di Sanremo è stata caratterizzata dall'arrivo di numerosi ospiti d'eccezione rigorosamente made in Italy. Uno dei momenti più divertenti di ieri è stata la gag di Ornella Vanoni e Virginia Raffaele. Ornella Vanoni, appena salita sul palco dell'Ariston, ha bacchettato in modo ironico la sua imitatrice: "Virginia mi hai reso la vita un inferno. Mi hai fatto passare per una rimbambita ed una maniaca sessuale". Secondo ...

Virginia Raffaele - Sandra Milo parla del bacio a Sanremo : “Al veleno?” : Virginia Raffaele manda un bacio a Sandra Milo dal palco di Sanremo 2019 Ospite anche questa mattina a Storie Italiane, in collegamento dall’esterno del Teatro Ariston del Festival di Sanremo, Sandra Milo ha commentato le gesta di Virginia Raffaele, conduttrice con Claudio Baglioni e Claudio Bisio della 49esima edizione. L’attrice, dopo aver smentito di essere arrabbiata con la comica per l’imitazione al Festival 2017 targato ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele show : si trasforma in un grammofono vecchio e difettoso. E il risultato è sorprendente : Un’altra performance sorprendente quella di Virginia Raffaele nella prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, che incanta la platea per l’esilarante virtuosismo. Claudio Bisio ha trovato nella soffitta dell’Ariston un vecchio, vecchissimo grammofono e mostra al pubblico come funziona. La canzone che suona è “Mamma” di Claudio Villa, e Raffaele dà voce al grammofono, che però è antico e difettoso. Video Rai L'articolo ...

Ornella Vanoni irrompe a Sanremo e sbotta con Virginia Raffaele : 'Mi hai rovinato la vita' : Tra i momenti clou della terza serata del Festival di Sanremo trasmessa ieri sera su Raiuno vi è sicuramente quello riguardante l'arrivo sul palco dell'Ariston di Ornella Vanoni, che lo scorso anno si mise in gioco partecipando come concorrente della kermesse musicale. La Vanoni si è resa protagonista di una gag irresistibile con la sua 'imitatrice ufficiale' Virginia Raffaele, che in questi ultimi anni l'ha più volte imitata. Sanremo 2019, la ...

Sanremo 2019 - momento raggelante : "Ma questa chi caz*** è?". La vip umiliata in pubblico dai fotogRafi : Il Festival di Sanremo è una giungla glamour e non sempre è facile distinguere tra vip, starlette e aspiranti divi e dive. Sul red carpet del Victory Morgana sfilano ogni giorno decine e decine di personaggi televisivi e qualche volta finisce (molto) male. È il caso della povera Francesca Baroni, be

Abiti Sanremo 2019 - quarta serata/ Vestiti e look : Virginia Raffaele in Philosophy : Festival di Sanremo 2019, Abiti e stilisti della quarta serata: Virginia Raffaele in total Philosophy. Ecco gli stilisti più scelti in queste serate

Sanremo 2019 - Serena Rossi commuove con il ricordo di Mia Martini. L' Ariston balla con Raf e Tozzi. Show di Venditti e Vanoni : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della terza serata del Festival di Sanremo 2019 . Questa sera si sono esibiti i restanti 12 cantanti in gara, mentre gli ospiti...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 7 febbraio - Serata di alto livello : Venditti - Raf e Tozzi infiammano l’Ariston - Serena Rossi onora Mia Martini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza Serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Anche questa sera 12 cantanti in gara e una parata di mostri sacri della musica italiana tra gli ospiti. Vi terremo aggiornati su ...