Quel piano B del Mef per patrimoniale e Iva

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L'Italia continua ad essere il "grande malato" d'Europa. Le stime di crescita del Pil sui Paesi dell'Eurozona non lasciano spazio ad interpretazioni: l'Italia crescerà dello 0,2 per cento. Fanalino di coda. Una situazione questa aggravata anche dagli ultimi dati Istat che certificano una fortissima frenata della prduzione industriale che è scesa del 5,5 per cento. In seguito, sempre l'Istat, ha sottolineato il rischio di gravi difficoltà per la tenuta dei conti. Questo è il quadro attuale che descrive in modo chiaro cosa ci aspetta. Il governo per il momento frena e prova a tenere accesa la fiammella dell'ottimismo sostenendo che quando Quota 100 e reddito di citatdinanza saranno a pieno regime si potrebbero ottenere nuovi slanci di crescita. Dunque sulla carta l'esecutivo tira dritto. Ma attenzione: dietro le quinte le cose potrebbero andare in un altro modo.A sottolinearlo è un ...