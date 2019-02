Prossimo turno Serie B | giornata 23 | orari e calendario partite

Prossimo turno Serie A : giornata 23 - orari e calendario partite : Prossimo turno Serie A: giornata 23, orari e calendario partite Il Prossimo turno di Serie A, la 23a giornata, avrà inizio con l’anticipo di giovedì 7 Febbraio tra Lazio ed Empoli e terminerà con la partita di domenica 10 Febbraio alla sera tra Milan e Cagliari. Prossimo turno Serie A: giovedì 7/2 Lazio-Empoli La prima partita di questa 23a giornata sarà lo scontro tra Lazio ed Empoli. Questo match è previsto per le 20:30 e si ...

Serie D Gruppo E - 25a giornata : risultati - classifica - marcatori e Prossimo turno : Domenica 3 febbraio 2019 è andata in scena la 25ª giornata del Girone E di Serie D, che ha visto due sole partite terminare in pareggio: Ponsacco-Ghivizzano e San Donato-Aglianese. Tre squadre hanno vinto in casa e cinque hanno vinto in campo esterno e la classifica è cambiata ancora una volta, con la capolista che ha scavalcato la precedente prima della classe. risultati e classifica 25ª giornata Grazie al pareggio delle due squadre ex prime in ...

Serie A - il calendario del Prossimo turno : Comincerà molto presto la ventitreesima giornata di Serie A, che inizierà giovedì 7 febbraio e terminerà domenica 10. Ad inaugurarla saranno Lazio e Empoli, che andranno in scena all'Olimpico. A ...

Prossimo turno Serie A - 22ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (2-4 febbraio) : La ventiduesima giornata della Serie A 2018-2019, terza del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 2 e lunedì 4 febbraio. Si inizierà sabato 2 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Empoli-Chievo, alle ore 18.00 Napoli-Sampdoria ed alle ore 20.30 Juventus-Parma. Domenica 3 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con SPAL-Torino, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Genoa-Sassuolo e ...

Arbitri del Prossimo turno in Serie A : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Sono stati designati gli Arbitri per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A in programma domenica 27 alle 15: Atalanta-Roma: Calvarese di Teramo; Bologna-...

Arbitri del Prossimo turno in Serie A : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Sono stati designati gli Arbitri per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A in programma domenica 27 alle 15: Atalanta-Roma: Calvarese di Teramo; Bologna-...

Prossimo turno Serie A - 21ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (26-28 gennaio) : La ventunesima giornata della Serie A 2018-2019, seconda del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 26 e lunedì 28 gennaio. Si inizierà sabato 26 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Sassuolo-Cagliari, alle ore 18.00 Sampdoria-Udinese ed alle ore 20.30 Mian-Napoli. Domenica 27 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Chievo-Fiorentina, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto tre sfide, ovvero Atalanta-Roma, ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Australian Open 2019 - risultati italiani 14 gennaio e avversari al Prossimo turno : Oggi lunedì 14 gennaio sono incominciati gli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di Melbourne sono scesi in campo quattro italiani per disputare i propri incontri del primo turno del tabellone maschile, gli azzurri si sono difesi egregiamente e hanno fatto complessivamente bella figura considerando anche che gli esordi non erano dei più semplici. Di seguito tutti i risultati dettagliati delle partite di Andreas ...

Prossimo turno Serie A calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...