Produzione industriale | calo del 5 | 5% rispetto a un anno fa Su base mensile ribasso

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Laa dicembre segnaa novembre undello 0,8%. Lo rileva l’Istat, spiegando che si tratta della quarta contrazione consecutiva. Suannua l’indice corretto per gli effetti di calendario risulta indel 5,5% (dato corretto per gli effetti di calendario). Si tratta della diminuzione tendenziale più accentuata dal dicembre del 2012, ovvero da sei anni. Inanche il dato grezzo (-2,5% suannua). “A dicembre diminuisce nuovamente laitaliana, con una variazione ampiamente negativa sia sucongiunturale sia in termini annui. La flessione è diffusa a livello settoriale”, spiega l’Istat. Tutti i principali comparti di attività economica registrano, infatti, variazioni tendenziali negative. Le più rilevanti sono quelle dell’industria del legno, della carta e stampa (-13,0%), delle industrie tessili, ...