PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Napoli | diretta tv Simeone tra i titolari di Pioli?

Sassuolo Juventus formazioni PROBABILI - Dybala torna titolare : Sassuolo Juventus formazioni – La Juventus fa visita al Sassuolo. La gara si disputerà domenica alle 18 al Mapei Stadium, con i bianconeri che proveranno a tornare alla vittoria dopo lo stop interno con il Parma. Ha diverse opzioni per tutti i reparti De Zerbi. In difesa si candida Ferrari, anche se Magnani e Peluso, […] L'articolo Sassuolo Juventus formazioni probabili, Dybala torna titolare è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Torino Udinese formazioni PROBABILI : Iago Falque in avanti : Torino Udinese formazioni – Torino e Udinese scenderanno in campo domenica alle ore 15, in una sfida che può significare molto per entrambe le formazioni. Le squalifiche di Zaza e N’Koulou costringono Mazzarri a cambiare volto ai granata. Recuperato Djidji, che comporrà la linea difensiva con Izzo e Moretti, mentre sulle fasce confermati Aina e […] L'articolo Torino Udinese formazioni probabili: Iago Falque in avanti è stato ...

Sampdoria Frosinone formazioni PROBABILI : possibile Gabbiadini dal 1’ : Sampdoria Frosinone formazioni – Sampdoria e Frosinone si affronteranno domenica pomeriggio a Marassi, alle ore 15. I blucerchiati devono risolvere il dubbio sulla fascia sinistra difensiva dove mancherà lo squalificato Murru. Contro il Frosinone potrebbe scoccare l’ora del brasiliano Tavares oppure c’è la possibilità che venga utilizzato Sala però il laterale non è al meglio […] L'articolo Sampdoria Frosinone formazioni ...

Atalanta Spal formazioni PROBABILI - le scelte di Gasperini e Semplici : Atalanta Spal formazioni probabili – L’Atalanta sfida la Spal in una delle gare delle 15 della 23esima giornata: obiettivo Champions per i nerazzurri. Gasperini ritrova Ilicic dal 1′, con Gomez che torna tra le linee alle Spalle della coppia formata dallo sloveno e da Zapata. Confermatissimo lo schieramento, con Toloi-Djimsiti-Palomino a protezione di Berisha, Hateboer […] L'articolo Atalanta Spal formazioni probabili, le ...

Milan Cagliari formazioni PROBABILI : Biglia torna a disposizione : Milan Cagliari formazioni – Milan e Cagliari si preparano ad affrontarsi nel posticipo di domenica sera. A tre mesi dall’operazione al polpaccio, Lucas Biglia è di nuovo a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso, qualche settimana prima del previsto. E non è escluso che il regista argentino sia convocato per la sfida con il Cagliari. Intanto […] L'articolo Milan Cagliari formazioni probabili: Biglia torna a disposizione è ...

Bologna Genoa formazioni PROBABILI - le scelte di Mihajlovic e Prandelli : Bologna Genoa formazioni – L’anticipo delle 12.30 della 23esima giornata vedrà affrontarsi Bologna e Genoa, in una sfida importante per entrambe per provare ad allontanarsi dalla zona calda. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo il successo di San Siro con l’Inter, che tuttavia ha lasciato scorie per la squadra di Sinisa Mihajlovic: Lyanco ko […] L'articolo Bologna Genoa formazioni probabili, le scelte di Mihajlovic ...

Chievo-Roma - PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla in tv : Chievo-Roma, segui qui la diretta alle 20:30 dove vederla IN TV - La partita Chievo-Roma sarà trasmessa alle ore 20:30 su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 . In streaming sulla piattaforma Sky Go . ...

Parma-Inter : quote - pronostico e PROBABILI formazioni : Parma-Inter: quote, pronostico e probabili formazioni Parma-Inter sarà il secondo anticipo della 23a giornata di Serie A. Il match verrà disputato Sabato 9 Febbraio 2019 alle ore 20.30 allo stadio Tardini di Parma. Parma-Inter: emiliani possibile sorpresa. Nerazzurri in cerca di ripresa Dopo aver fermato sul 3-3 la Juventus nell’ultimo turno di campionato, il Parma non ha intenzione di fermarsi. L’avversario di giornata è ...

PROBABILI formazioni/ Fiorentina Napoli : Ancelotti senza Hamsik. Diretta tv - Serie A - : Probabili formazioni Fiorentina Napoli: Diretta tv. Le mosse dei tecnici per gli schieramenti attesi domani al Franchi nella 23giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI Serie B - 23^ giornata : gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Si gioca la 23^ giornata del campionato di Serie B, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Si parte con l’anticipo tra Salernitana e Benevento, il Cittadella dovrà vedersela con lo Spezia mentre la Cremonese contro il Padova. Trasferta per il Palermo contro il Perugia, il club rosanero deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal ...

Chievo-Roma : quote - pronostico e PROBABILI formazioni : Chievo-Roma: quote, pronostico e probabili formazioni Seconda partita in ordine di tempo della 23a giornata di Serie A, ancora più spezzata del solito dati gli impegni delle squadre. Si affronteranno Venerdì 8 Febbraio 2019 alle ore 20.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona il Chievo, ultimo, e la Roma, sesta ad un punto dal quarto posto. Chievo-Roma: clivensi con orgoglio, vietato sbagliare per i capitolini La posizione in ...

Diretta Salernitana-Benevento alle 21 - PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla in tv : SALERNO - Stasera alle 21 all'Arechi va in scena il derby tra Salernitana e Benevento , anticipo della ventitreesima giornata di campionato. Per i granata di Gregucci , padroni di casa, la partita è ...

