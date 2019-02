Prima ritorsione della crisi | Francia non vuole più i migranti della Sea Watch

huffingtonpost

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ladiplomatica arriva molto presto. Laavrebbe cambiato idea, annunciando all'Italia di non voler accogliere la sua parte diSea3.Dopo il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma, fonti del Viminale rivelano il "cambio d'idea" francese con il rifiuto di accogliere iSeamotivato con il fatto che Parigi"prendere solo persone che hanno bisogno di protezione e noneconomici".Le fonti del Ministero dell'Interno aggiungono come dall'Eliseo si siano offerti di appoggiare l'Italia nel chiedere una maggiore efficacia per i rimpatri in alcuni paesi africani, partendo dal Senegal. Il Viminale "prende atto: anche i francesi non vogliono clandestini. Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la sua buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi ...