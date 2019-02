Presidente Brasile si ammala di polmonite

L'ex Presidente del Brasile Lula : nuova condanna a 12 anni : L'ex presidente del Brasile ha ricevuto una condanna ad altri 12 anni e 11 mesi dopo gli altri 12 anni che sta scontando per corruzione e riciclaggio di denaro sporcoSi trova in carcere dal 2018 L'ex presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, presidente del Brasile dal 2003 al 2011 che aveva addirittura fatto sapere che era disposto a candidarsi nuovamente anche dalla prigione dove stava scontando i suoi 12 anni e 1 mese per corruzione e riciclaggio ...

Lula condannato di nuovo : per l'ex Presidente del Brasile 12 anni e 11 mesi di carcere : È stata emessa oggi, 6 febbraio, una nuova condanna per l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula. Il giudice ha stabilito che dovrà scontare 12 anni e 11 mesi di carcere. L'accusa è di tangenti e riciclaggio.Lula è in carcere da aprile 2018. Sta scontando una pena corruzione e riciclaggio. La condanna gli ha impedito di candidarsi alle ultime elezioni presidenziali in Brasile, vinte da Jair Bolsonaro.

Clima : il Presidente Bolsonaro “per ora” manterrà il Brasile nell’Accordo di Parigi : Il presidente Jair Bolsonaro “per ora” non ritirerà il Brasile dall’Accordo di Parigi sul Clima: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente brasiliano Ricardo Salles a Sao Paulo. “Ci sono dei punti importanti dell’accordo che vogliamo studiare, come quelli che possono portare risorse finanziarie al Paese“, ha spiegato Salles. Nel corso della campagna elettorale, Bolsonaro aveva annunciato che il Brasile ...

Il Brasile ad una svolta - Bolsonaro giura da Presidente : “Cambieremo il destino del Paese” : "Valorizzeremo la famiglia e le nostre tradizioni giudaico-cristiane, combatteremo l'ideologia di genere", così si è presentato nel suo discorso di insediamento il neo Presidente brasiliano Jair Bolsonaro, confermando gli obiettivi chiave del suo programma elettorale che lo ha portato alla vittoria come la sicurezza.Continua a leggere

Jair Bolsonaro Presidente - annuncia la "liberazione dal socialismo". Propone un patto nazionale per un nuovo Brasile : È iniziata la presidenza di Jair Bolsonaro, che parte promettendo di "liberarsi del socialismo e del politicamente corretto" e lancia "un patto nazionale" che permetta di "tracciare nuovi sentieri" per un nuovo Brasile. L'ex militare di estrema destra vincitore delle elezioni dell'ottobre scorso, è diventato il 38esimo presidente del Brasile, aprendo una nuova era politica nella storia del colosso sudamericano, segnata dall'inizio ...

Brasile - si insedia il Presidente Bolsonaro «Ci libereremo del socialismo» Foto : Il presidente di estrema destra invoca Dio e promette di liberare il Paese «dal politicamente corretto. Anche se fosse necessario il sangue»

Brasile - si insedia il Presidente Bolsonaro : Brasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroBrasile, il trionfo di BolsonaroSono le 14,15 a Brasilia, quando il corteo di auto blindate lascia la residenza immersa nel verde Granja do Torto per avviarsi ...

Brasile - Bolsonaro giura come Presidente : 20.36 Acclamato da decine di migliaia di sostenitori il leader della destra populista Jair Bolsonaro ha giurato e si è insediato come presidente del Brasile, insieme al suo vice,il generale Mourao. La proclamazione da parte del presidente del Senato, Oliveira, durante la cerimonia nella sede del potere legislativo a Brasilia. "Avremo un periodo di grandi sfide, ma anche di grande speranza",ha detto nel discorso d'insediamento."Abbiamo ...

Brasile - Bolsonaro presta giuramento e si insedia come Presidente : Jair Bolsonaro, vincitore delle elezioni presidenziali, si è insediato come presidente del Brasile: a proclamarlo è stato il presidente del Senato, Eunício Oliveira, durante il giuramento e la ...

Brasile - Bolsonaro è Presidente. Guiderà un governo di ultradestra - con due sole donne e sette militari : Misogino, pro-armi, populista estremista. Il giorno di Jair Bolsonaro è arrivato. L’ex capitano diventa ufficialmente presidente del Brasile e promette di “cambiare il destino” del Paese, scivolato negli ultimi anni in una profonda crisi dopo gli anni del boom e degli scandali della sinistra di Lula e Rousseff. “Abbiamo creato la nostra equipe con una forma tecnica, senza l’inclinazione politica che ha trasformato lo ...

Brasile - si insedia il Presidente Bolsonaro Alla cerimonia anche Orban e Netanyahu : Inizia l’era di Jair Bolsonaro. L’insediamento del neo presidente del Brasile – dopo la vittoria con il 55,2% dei consensi contro Fernando Haddad – è in programma a Brasilia martedì 1 gennaio e vedrà la partecipazione, oltre che di diversi capi di Stato, del premier israeliano Benyamin Netanyahu, di quello ungherese Viktor Orban e del segretario di stato americano Mike Pompeo, in rappresentanza di Donald Trump. Per ...

Lega - gaffe del senatore Pepe : “Spero che Presidente Brasile assicuri Sofri alle patrie galere”. Ma si tratta di Battisti : gaffe del senatore della Lega, Pasquale Pepe, durante la discussione sul ddl anticorruzione al Senato. Il parlamentare esordisce puntando il dito contro il Pd, scatenando le proteste dei senatori dem, Andrea Marcucci e Teresa Bellanova. A stento la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, riesce a placare la bagarre. Quando riprende la parola, Pepe dichiara, sempre accusando il Pd: “Vorrei ricordare che quella cultura politica, in un ...

Il Presidente del Brasile Michel Temer ha ordinato l’estradizione di Cesare Battisti : Venerdì il presidente brasiliano Michel Temer ha firmato il decreto di estradizione per Cesare Battisti, terrorista italiano condannato in via definitiva in Italia per quattro omicidi compiuti negli anni Settanta e residente da anni in Brasile. Giovedì Luiz Fux, giudice della Corte