PlayStation 5 e Xbox Scarlett introdurranno grandissimi cambiamenti per l' universo

PlayStation 5 e Xbox Scarlet porteranno i principali cambiamenti mai avuti su console? : Mark Aldrup, head of development presso Headup Games, ci racconta di cosa si aspetta dalla prossima generazione videoludica in dirittura d'arrivo con l'attesa PlayStation 5 e Xbox Scarlet, questi i nomi non ufficiali delle prossime home console.Come riporta Gamingbolt la prossima generazione videoludica non dovrà deludere, portando innovazioni tecnologiche sia sul lato hardware che software, e gliu sivluppatori hanno già parlato di nuove strade ...

Anche se giocherete Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold : L'uscita di Anthem si avvicina sempre di più e la rete è completamente invasa da notizie sull'atteso gioco targato BioWare.Tra le più recenti, vi riportiamo quella comparsa su ResetEra, dove si conferma che per giocare ad Anthem in single player saranno necessari gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.La conferma di questa decisione, arriva direttamente dal community manager che ha dichiarato che "non ci saranno parti del gioco ...

Call of Duty : Black Ops 4 : l'esclusiva temporanea della League Play su PlayStation 4? Uno "schiaffo in faccia" per molti utenti PC e Xbox One... : Dopo essere stata rinviata a metà febbraio, la League Play di Call of Duty: Black Ops 4 torna al centro di infuocate discussioni. In un post nel blog dello sviluppatore Treyarch, di cui ci danno conto i colleghi di Eurogamer.net, viene infatti specificato che la modalità competitiva online del gioco sarà disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4, dove arriverà una settimana prima rispetto ai concorrenti Xbox One e PC. Ciò è dovuto a ...

"The Profit Taker" - il nuovo aggiornamento di Warframe : Fortuna - sbarca oggi su PlayStation 4 e Xbox One : Dopo essere approdato su PC ieri, 28 gennaio, il nuovo aggiornamento di Warframe: Fortuna intitolato "The Profit Taker" sbarca quest'oggi su PlayStation 4 e Xbox One: a segnalarcelo sono i colleghi di VG47.comL'offerta ludica di questo upgrade promette di essere sostanziosa: una nuova lore, nuove missioni e un nuovo boss, oltre a un ampliamento della fauna locale e alla possibilità di personalizzare il proprio arsenale sputafuoco.Vi lasciamo con ...

NES Classic meglio di PlayStation Classic - PS4 e Xbox One negli USA nel 2018 : Il gruppo NPD ha fornito alcuni interessanti dati relativi al mercato USA. Poco fa, abbiamo appreso che Red Dead Redemption 2 è stato il gioco più venduto nel paese nel 2018, ora giungono informazioni sul fronte hardware.Ebbene, come riportato su Vgchartz.com, NES Classic ha fatto meglio di PlayStation Classic, PS4 e Xbox One negli USA nel corso del 2018.Analizzando questo dato, emerge che la piccola console di Nintendo continua a fare molto ...

Realm Royale - il battle royale di Paladins - entra in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One : Realm royale, il battle royale di Paladins, si prepara a entrare in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani 22 gennaio. Secondo quanto riportato da VG47, il gioco sarà finalmente accessibile senza inviti e riceverà un aggiornamento relativo alla stabilità generale delle prestazioni.Lo spin off di Paladins, il free-to-play in prima persona sviluppato da Hi-Rez, entrò in Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One subito dopo aver ...

Realm Royale - il battle royale di Paladins - entra in open beta su PlayStation 4 e Xbox One : Realm royale, il battle royale di Paladins, si prepara a entrare in open beta su PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani 22 gennaio. Secondo quanto riportato da VG47, il gioco sarà finalmente accessibile senza inviti e riceverà un aggiornamento relativo alla stabilità generale delle prestazioni.Lo spin off di Paladins, il free-to-play in prima persona sviluppato da Hi-Rez, entrò in Closed beta su PlayStation 4 e Xbox One subito dopo aver ...

Giochi su cartuccia per PlayStation 5 e Xbox Scarlett? : La nuova generazione potrebbe accogliere l'utilizzo di cartucce, riporta Gaming Bolt.Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore di Hellpoint, PlayStation 5 e Xbox Scarlett non abbandoneranno mai il supporto fisico per i videoGiochi nonostante la rete diverrà sempre di più il canale principale mediante il quale si giocherà e si comprerà. La soluzione dunque potrebbe essere il supporto su cartuccia, un po' come vediamo fare su Nintendo ...

PlayStation 5 e la nuova Xbox debutteranno nel 2021? : Le voci sul lancio della prossima generazione videoludica si fanno sempre più insistenti, ed ora è il turno dell'analista di IDC Lewis Ward, secondo il quale le nuove console arriveranno nel 2021, riporta Gamingbolt.Ward va dunque contro le precedenti ipotesi di una lancio di PS5 nel 2019: "Il mio modello attualmente prevede che entrambe le console escano nel 2021, ovvero un anno più tardi di quel che gli analisti sembrano pensare. Quel che ...

Reggie Fils-Aime racconta com'è stato salire sul palco dei The Game Awards 2018 assieme ai capi di PlayStation e Xbox : Uno dei momenti più rappresentativi dei The Game Awards 2018 è stato quando, per dare il via allo spettacolo, Reggie Fils-Aime è salito sul palco con i capi di Xbox e Playstation, Phil Spencer e Shawn Layden rispettivamente.Il trio si è dunque riunito per celebrare il videogioco come industria, e mostrare, da un punto di vista ideale, un fronte unito di un settore amato dai videogiocatori.Come riporta Gonintendo, Reggia racconta: "Ecco cosa è ...