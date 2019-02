Più investimenti e privatizzazioni | il governo prepara le contromosse

Angola - Lourenco a Mattarella : vogliamo Più investimenti italiani : Roma, 6 feb., askanews, - L'Angola chiede più investimenti italiani per sostenere la diversificazione della propria economia, oggi dipendente dal petrolio. E' quanto è emerso dall'incontro avuto oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, primo capo di Stato italiano a recarsi in visita a Luanda, con ...

Da Visco il monito per far ripartire la congiuntura - Più riforme e investimenti : Oltre a parlare delle condizioni degli istituti di credito, nel suo intervento il numero uno di via Nazionale ha fatto anche il punto sull'andamento dell'economia italiana che ora si trova in ...

RECESSIONE TECNICA PER L'ITALIA : PIL AL -0 - 2%/ Tria - "ora Più investimenti pubblici : Ue accetti più crescita" : Italia in RECESSIONE TECNICA, dati Istat dopo anticipo di Conte: Di Maio, 'colpa di Renzi e Gentiloni', Tria "ora più investimenti pubblici e crescita"

RECESSIONE TECNICA PER L'ITALIA : PIL AL -0 - 2%/ Tria - "ora Più investimenti pubblici : Ue accetti più crescita" : Italia in RECESSIONE TECNICA, dati Istat dopo anticipo di Conte: Di Maio, 'colpa di Renzi e Gentiloni', Tria "ora più investimenti pubblici e crescita"

F1 Ferrari - Camilleri : «Nel 2019 Più investimenti per vincere» : MILANO - La Ferrari vuole tornare a vincere il campionato di Formula 1 nel 2019 e per questo investirà ulteriormente. A dirlo, nella call sul bilancio 2018, l'ad del gruppo, Louis Camilleri. 'Per il ...

Le imprese milanesi a Conte : «Più investimenti e infrastrutture per rilanciare il Pil» : visita A MILANO 30 gennaio 2019 Conte: nessuna ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo I problemi restano tuttavia sul campo, soprattutto alla luce di un evidente rallentamento dell'economia. ...

Più spazio per gli investimenti in Europa : ingegneria finanziaria dal sapore social : Tutto questo non richiede evidentemente di penalizzare lo sviluppo del settore terziario ed in particolare dell'industria turistica che, come noto, ha una sua rilevanza per l'economia dei Paesi del ...

Manovra - come cambia la spesa dello Stato : Più soldi a politiche sociali - interventi contro il dissesto e ordine pubblico. Meno per la Difesa e gli investimenti : Più soldi per l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio, per le politiche sociali e la famiglia e per la previdenza. Meno per le forze armate e per immigrazione e accoglienza. Mentre non diminuisce il contributo al bilancio Ue. Maggiori stanziamenti per ricerca e per tutela del patrimonio culturale, mentre vengono rimandati ad anni successivi i finanziamenti per le strade gestite dall’Anas e cala di conseguenza il totale degli ...

Manovra : nel testo finale Più tasse - meno investimenti e rischio crescita : Il compito delle regole approvate definitivamente è quindi di far accelerare l'economia italiana nel 2019 dal +0,6% tendenziale al +1% fissato come nuovo obiettivo dal governo, e non dal +0,9% al +1,...

Manovra : nel testo finale Più tasse - meno investimenti e rischio crescita : L’impianto della Manovra approvata in Parlamento è molto diverso da quello approvato in prima lettura a Montecitorio solo 22 giorni fa. Le modifiche decise dal governo e ratificate nell’esame sprint al Senato non si sono limitate a cambiare il peso complessivo della legge di bilancio. Ma ne hanno modificato gli equilibri interni, a partire dai rapporti fra spesa corrente e investimenti e fra misure espansive e ...

L'errore Più grave della manovra è sugli investimenti : La legge di bilancio 2019 è stata approvata dopo un iter senza precedenti nei rapporti prima con la Commissione Europea e poi con il Parlamento Italiano, che non ha potuto entrare nel merito della "proposta" del Governo imposta con il voto di fiducia. In precedenti articoli ho auspicato prima ed espresso poi soddisfazione che lo scontro con la Commissione fosse superato per evitare la procedura di infrazione. Non ero invece entrato nelle ...

Investimenti e Natale - Ragusa Centro si aspettava di Più : Le scelte compiute dal Comune di Ragusa per rilanciare il Centro storico soprattutto nelle festività natalizie non piacciono a "Ragusa prossima"

Manovra - Conte : «Nessun motivo per dimissioni Tria. Da Juncker con Più investimenti» : Nella proposta che il governo italiano dovrà sottoporre all’Unione europea per evitare la procedura di infrazione «cercheremo di adottare qualche accorgimento per rafforzare il piano degli investimenti». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre il testo della Manovra approda alla Camera. Il premier vedrà martedì Juncker e si dice «ottimista»...

Manovra - Conte : «Nessun motivo per dimissioni Tria. Da Juncker con Più investimenti» : Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la ...