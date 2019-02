Pil | Italia peggiore d' Europa Borsa a picco | sale lo spread

Bruxelles boccia Roma : “Una manovra scarsa Italia maglia nera : Pil peggiore dell’Ue” : «Sembra che l’espansione keynesiana annunciata dal governo non si stia materializzando in modo forte...». Mentre Pierre Moscovici parla, alle sue spalle campeggia la solita cartina dell’Europa che la Commissione prepara ogni volta che vengono diffuse le previsioni economiche. Anche in questa sessione l’Italia è in assoluto la peggiore, ma i numeri ...

Ue taglia Pil Italia a +0 - 2%. Ultimi in Europa <br> Tria : "No manovra correttiva". Schizza lo spread : Il Pil Italiano scenderà a +0,2% nel 2019 secondo quanto conferma oggi la Commissione europea dopo le anticipazioni di ieri. La Commissione parla di stime di crescita per il nostro paese che sono "considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali quando il Pil era visto in aumento addirittura dell'1,2%.Il taglio del Pil da parte di Bruxelles è il più ampio di tutta l’Unione europea ed è dovuto a "un rallentamento ...

Pil Italia - pesante downgrade Ue. Bruxelles spiega : economia 'anemica' - effetto 'marginale' reddito cittadinanza : La Commissione europea motiva in una nota la decisione di tagliare le stime sul Pil Italiano del 2019 e 2020, parlando di economia 'anemica" e di un effetto del reddito di cittadinanza sui consumi privati che sarà, a suo avviso, "marginale".

