Parma sarà capitale italiana della cultura 2020

Parma-Inter sarà diretta dal fischietto di Irrati - tutte le disegnazioni : Irrati, il fischietto di Pistoia designato per il match in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30 e valido per la 23^ giornata di Serie A TIMsarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia l’arbitro della sfida tra Parma e Inter, valida per la 23^ giornata di Serie A TIM in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30.Irrati avrà come assistenti Lo Cicero e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Addetti VAR Valeri e ...

Non ci sarà più Parma nella Parmalat : Per Parmalat la riorganizzazione annunciata all'inizio di gennaio dal suo azionista di controllo, la francese Lactalis, potrebbe tradursi in un drastico e drammatico smembramento della società ...

Parma - brutte notizie su Inglese : il bomber gialloblu non sarà titolare : A quanto pare Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Inglese, uno dei calciatori più forti del Parma. Il centravanti degli emiliani non è in ottime condizioni per un problema fisico che si trascina da prima della partita contro la Fiorentina, decisa peraltro da una sua segnatura. Contro la Roma, allora, il tecnico gialloblu schiererà uno tra Biabiany e Ceravolo. Brutta tegola per i crociati, che senza il loro bomber perdono ...

Milan-Parma - Gattuso : 'Vittoria fondamentale. Higuain non sarà mai un problema' : Un successo conquistato in rimonta contro il Parma che lancia il Milan momentaneamente al quarto posto in classifica, tre punti davvero importanti quelli conquistati dai rossoneri a San Siro nella ...