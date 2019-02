Parma-Inter | Spalletti LIVE | ' Serve cuore e orgoglio'

PROBABILI FORMAZIONI / Parma Inter - diretta tv : Cedric Soares confermato titolare? - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Parma Inter: diretta tv, le notizie su moduli e titolari alla vigilia dalla partita di Serie A, decisiva per Spalletti?

Inter : con il Parma confermati Dalbert e Gagliardini dal 1'. Out Cedric - torna Miranda : Come riferisce La Gazzetta dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha pochi dubbi in vista della delicata trasferta di Parma . D'Ambrosio prenderà il posto di Cedric sulla fascia destra, mentre sarà confermato dall'...

Parma-Inter : Statistiche e Probabile Formazione : Sfida delicata al Tardini di Parma, dove i giallo blù ospitano un’Inter reduce da due sconfitte di fila. D’Aversa si affida ancora a Gervinho, Spalletti spera di ritrovare la vena realizzativa di Icardi.Un match parecchio interessante quello in programma per la 23^ giornata di Serie A sabato 9 febbraio, alle ore 20:30, allo stadio Tardini tra i gialloblù di D’Aversa e i nerazzurri di Spalletti.Le Statistiche di Parma-InterSabato l’Inter ...

Parma-Inter - tutto quello che c'è da sapere : Quando e a che ora si gioca Parma-Inter? Il match tra Parma e Inter, valido per la 23giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 9 febbraio, alle ore 20:30, allo stadio 'Ennio Tardini' di ...

Parma-Inter sarà diretta dal fischietto di Irrati - tutte le disegnazioni : Irrati, il fischietto di Pistoia designato per il match in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30 e valido per la 23^ giornata di Serie A TIMsarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia l’arbitro della sfida tra Parma e Inter, valida per la 23^ giornata di Serie A TIM in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30.Irrati avrà come assistenti Lo Cicero e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Addetti VAR Valeri e ...

Parma-Inter - probabili formazioni : D’Aversa conferma gli 11 dello Stadium : PARMA INTER probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Sabato 9 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma scendono in campo i biancoscudati di Roberto D’Aversa […] L'articolo Parma-Inter, probabili formazioni: ...

Inter - per Spalletti a Parma la gara della verità : L'Inter uscirà dal momento no che da inizio 2019 ha portato un pareggio, due sconfitte e l'eliminazione dalla coppa Italia. Un magro bottino, risultato di prestazioni abuliche. Sabato sera per i ...

Parma-Inter streaming live - ecco dove e come vedere il match : Parma-Inter streaming live , ecco dove e come vederlaecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Parma Inter live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match liveLa sfida tra Parma-Inter sarà trasmessa su Dazn, quindi potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn disponibile anche per gli abbonati Sky su […] L'articolo Parma-Inter streaming live, ecco dove e come vedere il ...

Inter - Spalletti recupera un attaccante per il Parma : Luciano Spalletti ritrova Keita Baldé in vista della sfida contro il Parma , in programma sabato sera. Come riferisce il Corriere dello Sport , l'attaccante senegalese ha ripreso ieri a lavorare con il gruppo per buona parte dell'allenamento. Da escludere che l'ex Monaco e Lazio possa essere schierato dal primo minuto, ma potrà essere ...

Inter - Marotta : 'Fiducia a Spalletti : Parma non è decisiva - ci sono ancora tanti punti' : della Croazia Zlatko Dalic, è stato Intervistato da Sky Sport sul momento della squadra: "Con Spalletti c'è stato un normale confronto che avviene al termine di ogni partita, quale che sia il ...

Inter - Spalletti rischia : potrebbe essere esonerato in caso di sconfitta con il Parma : La sconfitta, subita ieri in casa contro il Bologna, ha decretato lo stato di crisi in casa Inter. I nerazzurri hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, con un pari contro il Sassuolo e l'altra sconfitta subita settimana scorsa contro il Torino. Risultati che hanno influenzato anche la classifica visto che, nonostante la squadra sia sempre terza in classifica con quaranta punti, ora il quarto e il quinto posto, occupati ...

Inter - Spalletti in bilico : si gioca tutto a Parma : MILANO - La sconfitta con il Bologna modifica gli scenari in casa Inter. Fino alla partita con gli emiliani la posizione di Spalletti non aveva una scadenza a breve termine. Il club considerava ...

Inter - ultimatum a Spalletti : a Parma si gioca la panchina : Luciano Spalletti rischia la panchina, il tecnico dell’Inter si giocherà il tutto per tutto nella gara contro il Parma della prossima settimana L’Inter di Luciano Spalletti sta vivendo un momento molto delicato, il peggiore della gestione del tecnico toscano. La squadra sembra aver perso la retta via dal punto di vista del gioco ed anche i risultati adesso latitano, con la corsa Champions League che si fa sempre più intricata ...

Inter - Spalletti adesso rischia : a Parma si gioca il futuro : Ora sì che il filo è sottile. L'Inter è in crisi, il futuro si chiama Parma, oltre non c'è niente da vedere, se non al massimo la doppia sfida di Europa League con il Rapid Vienna. Traduzione: se la ...