Paolo Brosio rientra a l’Isola dei famosi | permanenza a rischio dopo i controlli

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio non si ritira. Maddaloni è contrariato : «Da adesso lo comincerò a trattare senza nessun privilegio» : Paolo Brosio - Isola dei Famosi 14 Ritiro scongiurato (almeno per ora!) all’Isola dei Famosi 2019 per Paolo Brosio. Il giornalista di Asti ha fatto ritorno, nel corso del quindicesimo giorno di permanenza in Honduras, a Playa Dos, la spiaggia destinata ai pirati. La sua “ricomparsa” non è stata però gradita dal leader Marco Maddaloni. Scorreva infatti il giorno 12 quando Brosio, devastato dalle numerose punture di mosquitos ...

Paolo Brosio - fa chiamare il medico all’Isola dei Famosi poi scoppia in lacrime : “Il dolore è forte” : Sono momenti difficili per Paolo Brosio sull’Isola dei Famosi: nelle ultime ore infatti, ha abbandonato i compagni e ha chiesto l’intervento del medico. Il giornalista ha chiesto di essere visitato e poi è scoppiato in lacrime. Se prima soffriva in silenzio, ora Brosio sembra essere davvero in crisi per le punture dei mosquitos ma non per questo vuole mollare. “Vorrei rimanere perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in ...

Paolo Brosio : mamma - età - mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 : Paolo Brosio: mamma, età, mogli e carriera. Chi è all’Isola dei famosi 2019 Chi è Paolo Brosio e carriera Paolo Brosio (62 anni) è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Pisa, nel 1985, inizia a lavorare come giornalista. Prima entrando nella redazione del Secolo XIX e successivamente come inviato di Studio Aperto e Tg4. Dopo aver raggiunto la notorietà con l’inchiesta ...

Paolo Brosio lascia l’Isola dei famosi - anche Youma abbandona : “Mio figlio sta male” : Paolo Brosio provato dal dolore lascia l’Isola dei famosi per dei controlli medici: il naufrago in lacrime per colpa dei mosquitoes La settimana è iniziata male per Paolo Brosio a l’Isola dei famosi. Lo showman, dopo essere stato preso di mira dai mosquitoes, ha chiesto agli autori del reality l’intervento di un medico per essere visitato. […] L'articolo Paolo Brosio lascia l’Isola dei famosi, anche Youma abbandona: ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio attacca Grecia Colmenares : “Fa escrementi ovunque - non usa il gabinetto” : La convivenza sull’Isola dei Famosi non è semplice, soprattutto poi se succedono episodi come quelli denunciati da Paolo Brosio nell’ultima puntata del reality di Canale 5. Il giornalista ha infatti nominato l’attrice Grecia Colmenares esasperato dal fatto che non usa il bagno ma preferisce fare i suoi bisogni dove capita. “Gliel’ho detto dieci volte di fare le pipì nel gabinetto” ha sbottato Brosio prima di ...

L’Isola dei Famosi - Capparoni a Paolo Brosio : “Ti sputo in faccia” : Kaspar Capparoni contro Paolo Brosio all’Isola dei Famosi Ieri è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, e ne sono successe davvero di tutti i colori tra clamorose eliminazioni e infinite polemiche. E poco fa è andato in onda su Canale 5 anche il daytime del reality che ha mostrato ai telespettatori un incredibile fuori onda. Cosa è successo? In pratica ieri sera nella palapa, Kaspar Capparoni, rivolgendosi a Paolo ...

