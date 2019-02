Paola Turci risponde ai tweet cattivi su di lei | ' Quest' anno il vestito è diverso'

Viva da Morire è il nuovo album di Paola Turci in uscita a marzo - raccontato dall’attico Monina a Sanremo (video) : Viva da Morire è il nuovo album di Paola Turci che esce il 15 marzo prossimo ed è anticipato in radio dal singolo presentato in gara al Festival di Sanremo 2019, L'ultimo ostacolo. Ospite dell'attico Monina a Sanremo, il format in cui il critico e penna di OM chiacchiera con i cantanti in gara della loro esperienza sul palco dell'Ariston in questa edizione numero 69, la Turci ha anticipato qualche considerazione sul nuovo disco di inediti in ...