Pagelle Sanremo 2019 terza serata | Nigiotti tenero outsider | Ultimo è entrato da Papa

Sanremo 2019 - le mie Pagelle : la canzone di Ultimo è orecchiabile. Ma lo era pure Pulcino Pio : Ferdinando Salzano: 10 Ferdy, a 'sto giro t'è sfuggita la mano. pure Venditti, Raf, Tozzi, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso ci hai infilato. Peggio della Germania che bullizza il Brasile alla finale dei mondiali, cazzo. Lascia agli altri almeno il goal della bandiera. Claudio Baglioni: 2 Vederlo duettare con Rovazzi e solo dopo omaggiare con Serena Rossi Mia Martini fa pensare che più che il dirottatore artistico, ormai, sia il ...

Ieri sera è andata in scena la terza serata dell'edizione numero 69 del Festival di Sanremo e qui su TvBlog è il momento della rubrica di Giovanni Ciacci che giorno dopo giorno dà i voti ai partecipanti della più importante kermesse canora italica.Ecco dunque le pagelle di Giovanni Ciacci relative alla terza serata del Festival di Sanremo 2019:

Le Pagelle di Michela Tamburrino - i top e i flop sui look della terza serata del Festival di Sanremo : La giornalista de La Stampa Michela Tamburrino commenta i look dei protagonisti della terza serata di Sanremo.

Sanremo 2019 - le Pagelle della terza serata : promossi e bocciati : Ultimo vola, magnetico Mahmood, disastro Nino D'Angelo con Livio Cori. Cristicchi da brividi e standing ovation

Sanremo 2019 - le Pagelle della terza serata : lo stile di Mahmood - l’emotività di Nigiotti e il “segreto” di Renga : Mahmood. Definire l’opera di un artista “moderna” non è cosa buona: “il moderno invecchia”. Pezzo “stiloso”, come lui. Medioriente e fantasia. Il ragazzo sa scrivere. 7 e 1/2 Enrico Nigiotti. Un ragazzone (con una certa gavetta alle spalle) in preda alla nostalgia. “La ricchezza sta nel semplice”, dice. E il pezzo è semplice: puntata massima sull’emotività. Ormonometro femminile in ...

Sanremo - le Pagelle di Assante&Castaldo per la terza serata : Le pagelle della prima serata, 5 febbraio, Le pagelle della seconda serata, 6 febbraio, - Ultimo Assante Ultimo canta bene e scrive bene. La canzone è 'sanremese' quanto basta per poterlo portare sul ...

Le Pagelle della terza serata di Sanremo 2019 in diretta : Nigiotti, voto 5 'Come va come va? Clap clap'. Sembrerebbe una roba da Albano e Romina. E invece... I testi non sono tutto.

Festival di Sanremo al giro di boa : protagonisti della serata Alessandra Amoroso ed Antonello Venditti. Ecco le Pagelle : La 69esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata al giro di boa del giovedì con la terza serata dedicata alla musica. Archiviata la seconda puntata vista da 9 milioni e 144mila spettatori e ha avuto uno share del 47,3 per cento, la macchina Festivaliera del trio Baglioni, Raffaele e Bisio, quest’anno sembra prendere quota soprattutto nel pubblico più giovane pur perdendo qualche punto rispetto all’edizione precedente. A salire ...

Canzoni Sanremo 2019 : Pagelle - titoli e lista. Le tendenze : Canzoni Sanremo 2019: pagelle, titoli e lista. Le tendenze Un’edizione “made in Baglioni” quella di quest’anno. Un direttore artistico in pieno rispolvero per lo show, accompagnato dai co-conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio, dalle prestazioni controverse. 24 concorrenti, molta musica, satira, numeri di ballo e tante aspettative sulle Canzoni in gara. Le prime due serate del 69esimo Festival di Sanremo sono ...

Sanremo 2019 - le Pagelle ai look della seconda serata : bocciati i tre ragazzi de Il Volo - meno male invece che è tornata Michelle Hunziker – FOTO : Michelle Hunziker: 9 – Quando Claudio Bisio ha annunciato che Michelle Hunziker non sarebbe stata presente all’Ariston perché a letto con l’influenza ci siamo rimasti tutti un po’ male. meno male che poi si è rivelato tutto uno scherzo, così Michelle ha potuto lustrarci gli occhi sfoggiando un bellissimo (e insolito nel suo genere) abito di Armani Privé. Corpino nero senza spalline in paillettes strapless, ampia gonna a ...

Sanremo 2019 - le Pagelle della seconda serata : Raffaele e Hunziker (Agi per Ufficio Stampa Rai) 7 a Pippo Baudo. Non si tira mai indietro, chiamatelo e lui ci sarà in nome dello sconfinato amore che nutre per il palcoscenico. Anche quando il ruolo è riduttivo. Se il primo intervento serve a dare un finale mesto ad una gag tra Baglioni e Raffaele, il secondo puntella il bagliocentrismo del Festival. Ora e per sempre. 7 a Loredana Bertè. La standing ovation più fragorosa della serata se ...

LIVE Festival di Sanremo 3^ Serata : diretta - Pagelle e scaletta : Dopo la Serata di ieri, che ha visto protagonisti nomi come Riccardo Cocciante, e Marco Mengoni - oltre al premio alla carriera postumo per Pino Daniele e l'omaggio a Lelio Luttazzi - anche nella terza Serata si alterneranno diversi grandi nomi. Su tutti spicca Antonello Venditti, che celebra il quarantennale dell'album 'Sotto il segno dei pesci' che segnò il suo esordio musicale. Ci saranno anche Alessandra Amoroso, che celebra 10 anni di ...

Sanremo 2019 - le Pagelle di Giuseppe Candela : Pio e Amedeo? A sorpresa - hanno fatto (molto) ridere. Per loro un bel 9 : “Il vero Festival lo vedi alla seconda non alla prima”, si dice ogni anno in sala stampa. Via l’emozione, si corregge il tiro e soprattutto ci si diverte. Ieri si sono visti segnali di ripresa, con un trio più sciolto anche se i dubbi sull’impostazione restano. Ecco le nostre pagelle: BAGLIONI VOTO 6,5 La sua è una coerenza strutturale, fa quello che sa fare e non pretende di fare in più. Anzi ha imparato a mettersi in ...