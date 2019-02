Norme anti razzismo Ceferin | «Bene così» Il Var in Champions

Italia - la malata che mette a rischio il mondo Economia : Fmi e Ue - giudizi eNormemente preoccupanti. Dove ci portano Conte e i suoi? E dove siamo disposti a farci portare? : Il fondo monetario internazionale considera l'Italia un fattore di rischio di contagio per il mondo intero. Il contagio si riferisce, come si sa, ai malati. La commissione europea rivede al ribasso le ...

Norme anti-banchieri nel decreto Carige - scontro fra 5 stelle e Lega : "Il decreto non si cambia", ha detto oggi il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, ma dal M5S arrivano chiari segnali che lasciano intendere come il disegno di legge di conversione del Dl Carige costituisca un evidente spunto per cavalcare nuovamente una battaglia contro i banchieri. E attorno alla conversione in legge delle Norme di urgenza a favore della cassa di risparmio genovese adottate agli inizi di gennaio dal governo si ...

Nuove Norme antirazzismo - la Figc decide per sospensione più rapida : Razzismo nel calcio arrivano le Nuove norme. Dal 31 gennaio si cambia. La Figc snellisce la procedura per portare all’interruzione delle partite per cori razzisti o di discriminazione territoriale. ECCO LE Nuove norme antirazzismo Prima dell’inizio della gara, se il responsabile dell’ordine pubblico o uno dei collaboratori della procura federale rilevi uno o più striscioni, o cori o grida, di discriminazione ordinerà all’arbitro di non iniziare ...

Salvini : Tribunale Ministri - 'obbligo salvare vite prevale su Norme anti immigrazione' : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - "L'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, costituiscono

Norme antincendio - slitta l’adeguamento in scuole e asili. Nel dl Semplificazioni un piano triennale di interventi : slitta l’adeguamento delle Norme antincendio nelle scuole e negli asili nido. Tutto rinviato al 31 dicembre 2019. Un emendamento dei relatori al Decreto Semplificazioni prevede un “piano triennale di interventi” con l’obiettivo di “semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio”. Un provvedimento che trova la soddisfazione dell’associazione nazionale presidi: “Apprezziamo questo intervento. Il mancato ...

Gravina - il 30/1 Norme antirazzismo : ANSA, - ROMA, 21 GEN - "L'annuncio dello speaker sarà a gioco fermo, l'arbitro deve pensare ad arbitrare e verrà deresponsabilizzato. Contro i cori va applicata una procedura molto chiara e poi far ...

Castellammare - Non rispetta le Norme ambientali - la Regione impone lo stop al cantiere di Marina di Stabia : La Regione Campania ha revocato le autorizzazioni a Marina di Stabia per le operazioni di costruzione e rimessaggio di imbarcazioni a causa del mancato rispetto delle norme ambientali. La decisione ...

Norme antifurbetti e il lavoro a «100 minuti» da casa : le curiosità del Rdc : ... da febbraio sito web Il Rdc, che 'viaggia' con una normalissima Carta prepagata di Poste Italiane , potrà essere richiesto via web ma chi non ha dimestichezza con il mondo dell'online potrà andare ...

Reddito e quota 100 - c'è il via libera. Di Maio : «Norme anti-divano - nessun abuso» : Arrivano il Reddito di cittadinanza e quota 100 per andare in pensione in anticipo. Dopo sette mesi di discussioni e vertici, nonostante un taglio delle risorse in manovra, le misure di bandiera del...

VIDEO – Approvati Quota 100 e Reddito - Di Maio : “Ecco Norme anti-divano per il reddito” : Approvati Reddito di Cittadinanza e Quota 100, esulta Salvini che dedica Quota 100 alla Fornero. Di Maio spiega le norme anti-divano per il Reddito di cittadinanza Nel Reddito di cittadinanza ci “sono norme anti-divano, che sono le norme su cui si fonda tutto il programma e che non consente a nessuno di poter abusare del Reddito”. Così il vicepremier Luigi Di Maio illustrando lo schema delle offerte di lavoro che prevede la prima ...

