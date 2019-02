Non solo Pernigotti | chiude anche Peyrano | eccellenza del cioccolato torinese

Lavarsi e asciugarsi le mani : Non solo utile - anche indispensabile per la salute : Per prevenire la diffusione di germi e batteri le mani non vanno solo lavate adeguatamente, ma anche asciugate correttamente. Seguire una corretta igiene delle mani riesce a ridurre la diffusione ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 febbraio 2019. Sanremo e Non solo : A Star is Born Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Quarta Serata Quarto appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata, dedicata ai duetti, si esibiscono tutti i 24 artisti in gara sulle note della propria canzone in versione rivisitata e/o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. Super ospite Luciano Ligabue. Non solo ...

Boniek - complimenti a Piatek ma Non solo : la sorpresa è Skorupski : “Ci sono 16 giocatori polacchi in A, l’altro giorno ho apprezzato Skorupski che ha praticamente bloccato l’Inter, lui e’ uno dei pochi portieri che cerca sempre di bloccare la palla invece di respingerla come fanno molti”. Zbigniew Boniek parla dei calciatori polacchi protagonisti in Italia. “Sono contento perche’ sono presidente da sei anni e la scelta di puntare sui giovani sta cominciando a ...

Mercato NBA – Pelicans - Non solo cessioni : tentativo per Jimmy Butler - i Sixers rispondo picche : Non solo trade in uscita, i New Orleans Pelicans impegnati anche sul fronte acquisti: tentativo per Jimmy Butler, ma i Sixers rifiutano I New Orleans Pelicans sono una delle franchigie più attive sul Mercato NBA. Il team della Louisiana sta trattando, a ranghi serrati, con Lakers e Celtics per la cessione di Anthony Davis, senza però perdere di vista il Mercato in entrata. Secondo quanto riporta The Ringer infatti, NOLA avrebbe provato ad ...

Previsioni Pil - Italia peggiore d'Europa - Non è solo il commercio : Bruxelles, 7 feb., askanews, - Le stime di crescita per l'Italia, secondo le Previsioni economiche d'autunno pubblicate oggi dalla Commissione europea, vedono un anemico 0,2% per il 2019, il dato ...

Non solo LG G8 ThinQ : al MWC LG lancerà la stella LG K12+ : LG K12+ verrà presentato al MWC di Barcellona il 24 febbraio: sarà uno smartphone di fascia bassa con MediaTek Helio P20 e schermo HD+. L'articolo Non solo LG G8 ThinQ: al MWC LG lancerà la stella LG K12+ proviene da TuttoAndroid.

NBA – Incredibile sfogo di Kevin Durant : “Non so niente dei Knicks - Non c’entro con Porzingis. Volete solo screditarmi” : Kevin Durant si rivolge duramente contro i giornalisti in conferenza stampa: KD taglia ogni possibile rumor di mercato riguardante i Knicks e la sua free agency in maniera netta Dopo 23 punti, 9 assist e 8 rimbalzi messi a segno nella partita vinta dagli Warriors contro gli Spurs, Kevin Durant ha iniziato un secondo match, apparentemente molto più personale, da giocare contro tutti i giornalisti in conferenza stampa. KD si è sfogato ...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 febbraio 2019. Sanremo e Non solo : Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Terza Serata Terza serata in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. stasera cantano i restanti 12 dei 24 artisti in gara. Le loro canzoni verranno giudicate attraverso un sistema di votazione misto: televoto con peso percentuale del 40%, giuria Demoscopica 30% e giuria della Sala ...

Enzo Iacchetti contro Sanremo 2019 : "Se il caNone Rai si paga nella bolletta della luce - da domani solo candele" : Sanremo divide: come ogni grande evento che si rispetti c'è chi lo ama, chi lo odia, chi non lo vede per partito preso e chi ne rivendica i fasti passati. A quest'ultimo e folto gruppo sembra appartenere anche Enzo Iacchetti, mattatore col compagno Ezio Greggio al bancone di Striscia la Notizia, che si divide tra piccolo schermo, teatro e il proprio profilo Instagram, su cui sta commentando la sessantanovesima edizione della ...

Non solo grandi opere - per il governo si apre anche la vertenza auto : Dopo la Tav la politica industriale per l'auto. Il contenzioso tra Confindustria e governo si allarga e in entrambi i casi l'iniziativa parte da Torino, l'ex capitale dell'industria italiana che non ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro a Casa Billboard : “Non solo la musica - vi racconto il mio amore per il cinema e la scrittura” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa Billboard – che ...

Ivana Icardi - che attacco a Wanda Nara : 'Ma quale famiglia unita - lei Non ha idea. Sa solo postare foto' : Ivana Icardi durissima contro Wanda Nara 'Quando la pianterà cercare di dimostrare al mondo che mio fratello ha un rapporto con la mia famiglia?', si chiede poi la sorella di Mauro Icardi. Ivana ...

Operava come chirurgo in Romania - ma aveva solo il diploma : “Scoperto perché Non indossava i guanti e Non si lavava le mani” : Faceva il chirurgo plastico in Romania spacciandosi per medico, ma il picco dei suoi studi è stato il diploma di liceo. È stata un’inchiesta giornalistica del quotidiano romeno Libertatea a smascherare il finto medico, un veneziano di 39 anni che esibiva documenti e titoli prestigiosi fasulli. I titoli che erano appesi in bella vista nello studio di Matteo Politi, questo il suo nome, erano stati acquistati in varie parti del mondo. I ...