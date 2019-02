Non si tratta di drammatizzare | si tratta di dire che la ricreazione è finita

Francesco : "La tratta realtà tragica. Nessuno può lavarsi le mani se Non vuol essere complice" : Non possiamo ignorare che oggi esiste la schiavitù nel mondo, tanto o forse più di prima'. LEGGI ANCHE - tratta umana, suor Bottani: 'Dietro ci sono povertà, razzismo e patriarcato' Il Pontefice ...

Napoli - il legale di Hamsik riapre la trattativa con i cinesi : “a Firenze Non ci sarà” : “Hamsik non è stato convocato per Firenze. Se la trattativa dovesse saltare definitivamente, farà un passo indietro e non ci sarà alcun problema”. Sono le importanti dichiarazioni di Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio CRC. “Ho visto Marek prima scoppiasse questa bomba l’altro ieri. Lui era pronto a partire. Per me la trattativa non è chiusa, ma resta il mio ...

Brexit - Juncker gela May : Ue Non tratta più sull'accordo : "L'Unione Europea a 27 non riaprirà l'accordo di ritiro". Lo ha detto il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, dopo l'incontro con il premier britannico, Theresa May Segui su affaritaliani.it

Italia-Niger - Asgi svela il trattato secretato : “E’ copia e incolla : previste navi - ma Non c’è mare. Il governo pubblichi lettere” : Un accordo firmato tra l’Italia ed il Niger a settembre 2017, che mai è stato reso pubblico, nonostante esista un obbligo specifico di pubblicazione. L’accordo ha dato avvio ad una missione militare nel Paese africano, di cui nulla si conosce. Per questo motivo, l’Asgi, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione e Cild, Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili, hanno presentato un accesso civico ...

F1 - Felipe Massa Non ha dubbi : “la Ferrari ha un solo grande problema - vi svela di cosa si tratta” : Il pilota brasiliano ha analizzato la situazione in casa Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulla mancanza di risultati La Ferrari la conosce bene per averci lavorato per molti anni, Felipe Massa dunque parla con cognizione di causa quando analizza ciò che sta accadendo a Maranello. LaPresse/Reuters Il pilota brasiliano è convinto che qualcosa non sia girato per il verso giusto in questi ultimi anni, complice la troppa pressione ...

Giornata Mondiale contro il Cancro : “La nuova frontiera si chiama immuNoncologia” - ecco di cosa si tratta : TUMORI, GLI ULTIMI NUMERI – In Italia, nel periodo che va dal 2003 al 2018, per gli uomini sono diminuiti i tumori allo stomaco (-2,6% anno), all’esofago ( -2,1% anno), le leucemie (-1,7% anno), tumori al polmone (-1,6% anno), al retto (-1,6% anno) e alla prostata (-1,4% anno). I tumori che presentano un aumento di incidenza tra gli uomini sono: melanoma (+3,4% anno), testicolo (+ 2,0% anno) mesotelioma (+1,0% anno), pancreas (+0,4% ...

Barbara D'Urso passa al contrattacco con "Live-Non è la D'Urso" : Come ci si sente nei panni di chi giudica piuttosto che in quelli di chi è sempre giudicato? Probabilmente è da qui che nasce Live-Non è la D'Urso il nuovo programma della Barbarella nazionale che ...

Matteo Renzi sbertuccia Luigi Di Maio : 'Non chiedo che capisca - ma che almeno...'. Lo tratta come un fesso : Renzi, premier in carica dal 2014 al 2016, non ci sta e puntualizza con buona dose di propaganda i 'veri dati' sull'economia. GUARDA IL VIDEO - 'Finché al governo quelli...'. Serracchiani, ma sei ...

Matteo Renzi sbertuccia Luigi Di Maio : "Non chiedo che capisca - ma che almeno...". Lo tratta come un fesso : Scrive al Corriere della Sera, Matteo Renzi, per fare i conti in tasca a Luigi Di Maio e sbertucciarlo. Si parla di recessione e i 5 Stelle hanno dato la colpa dei dati negativi previsti per il 2019 ai governi targati Pd che hanno preceduto quello in carica. Renzi, premier in carica dal 2014 al 2016

Putin sospende il trattato antimissili : «Non ci faremo trascinare in una corsa alle armi» : Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che...

Putin sospende il trattato antimissili : 'Non ci faremo trascinare in una corsa alle armi' : Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che potrebbe ...

USA vicini all'uscita da Trattato INF - Russia promette che Non ignorerà eventuali minacce : Banalmente si potrebbe dire che Putin l'aveva detto. Appena qualche mese fa il presidente russo aveva messo in guardia gli Stati Uniti da un'eventuale uscita dal Trattato sugli accordi per i missili nucleari, promettendo che non avrebbe ignorato azioni dal sapore provocatorio. Adesso, puntualmente, Trump e i suoi sono pronti ad annunciare davvero l'abbandono degli Stati Uniti del Trattato INF, a cui dovrebbe seguire anche il dispiegamento di ...

Cesare Bocci a Blogo : "Tema migranti in Montalbano 2019 trattato con onestà - la politica Non c'entra" (VIDEO) : Due spaccati dell'Italia meravigliosa della Sicilia, che poi rappresenta tutta l'Italia. Spaccati degli italiani e dei tempi che viviamo. A rendere grande Montalbano, non a caso, è la grande voglia di Camilleri di raccontare la realtà con personaggi che realmente incontriamo per strada.Cesare Bocci presenta così ai microfoni di Blogo i due nuovi film del Commissario Montalbano, in onda lunedì 11 (L’altro capo del filo) e 18 febbraio (Un ...

Cagliari-Bologna - asse caldissimo : si tratta Mattiello ma Non solo… : Cagliari e Bologna trattano il passaggio in terra sarda di Mattiello ma non solo: tutti i dettagli dell’affare in queste ultime ore di mercato Cagliari e Bologna fanno affari. Detto del possibile arrivo in terra emiliana del terzino Dusan Basta della Lazio, dalla rosa di Mihajlovic potrebbe uscire Federico Mattiello, il quale interessa proprio al Cagliari di Maran. Secondo quanto rivelato da Skysport, le parti sarebbero in contatto ...