“Negli Usa mi occupo di ricerca sui vaccini e qui se lavori bene ottieni ciò che vuoi

(Di venerdì 8 febbraio 2019) “Quando sono partito per gli Stati Uniti ero un po’ spaventato. Ma è normale per un’esperienza così importante. Una volta arrivato a Boston, però, non ho avuto nemmeno il tempo di avere paura. I ritmi erano molto veloci e dovevo imparare tutto in fretta”. Da quattro anni Giuseppe Lofano, 32enne di Conversano in provincia di Bari, vive negli States e fa iltore. Dopo un periodo trascorso a Boston, da meno di un anno lavora a Washington D.C. per una multinazionale farmaceutica. “Midello sviluppo di nuovi, offrendo il mio supporto scientifico su progetti interni die sviluppo e aiutando a valutare opportunità di business esterne per la company”. Un lavoro di grande responsabilità che Giuseppe ha provato, sin dagli anni successivi alla laurea, a cercare in Italia, senza riuscirci. Laureato in Biotecnologie farmaceutiche all’università La Sapienza ...