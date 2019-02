NBA | Clippers | Gallinari torna in campo | ma non basta Portland batte San Antonio

Mercato NBA – Ultimi scambi ‘interni’ tra Lakers e Clippers : senza Zubac e Beasley i gialloviola pensano a Carmelo Anthony : Le due franchigie di Los Angeles si tendono la mano durante le ultime battute del Mercato NBA, Ultimi scambi tra Laker e Clippers Dopo essersi liberati di Avery Bradley (ceduto ai Grizzlies) e di Marcin Gortat, i Clippers pescano con una serie di scambi dalla rosa dei ‘cugini’ Lakers. Ivica Zubac e Michael Beasley passano infatti sull’altra sponda californiana, scambiandosi con Mike Muscala. I due partenti della squadra ...

Mercato NBA – Marcin Gortat ‘scaricato’ dai Clippers : per il polacco opzione Warriors : Mercato NBA in uscita molto attivo per i Clippers in queste ultime battute: tagliato Marcin Gortat Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. Dopo il trasferimento di Marc Gasol dai Grizzlies ai Toronto Raptors, si muovono anche i Clippers, che cedono prima Avery Bradley e poi si sbarazzano anche di Marcin Gortat. Il centro polacco può rappresentare una buona opzione per altre squadre della west ed ...

Mercato NBA – I Clippers cedono Avery Bradley ai Grizzlies : Avery Bradley, point guard dei Clippers, vola ai Memphis Grizzlies nelle ultime battute di questa sessione del Mercato NBA Le ultime battute del Mercato NBA stanno regalando grandi colpi di scena ai tifosi. Dopo il trasferimento di Marc Gasol dai Grizzlies ai Toronto Raptors, è ora per la franchigia di Memphis di rinforzarsi pescando dalla rosa dei Clippers. Avery Bradley, point guard della squadra di Los Angeles, dice addio al team ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa di Philadelphia - dai Clippers arriva Tobias Harris : i dettagli della maxi operazione : I Sixers si assicurano il numero 34 dei Clippers insieme a Marjanovic e Scott, compiono il percorso invece Chandler, Muscala e Shamet Prima il canestro per permettere ai Clippers di vincere contro Charlotte, poi il sì a Philadelphia per cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Tobias Harris lascia Los Angeles, trasferendosi ai Sixers insieme a Boban Marjanovic e Mike Scott. Un pacchetto niente male per i Sixers, che in cambio ...

Mercato NBA : Tobias Harris lascia i Clippers e va a Philadelphia : La NBA è un business in cui spesso non si bada ai sentimenti, né a quanto accade sul parquet pochi minuti prima di prendere una decisione che può cambiare il corso di un'intera stagione. I Clippers ...

NBA - Clippers : è dura la vita senza Gallinari. L'azzurro : "Mi auguro di tornare presto" : Il bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte nelle ultime dieci gare può far scivolare i Los Angeles Clippers fuori dalla zona-playoff. Un rischio inevitabile, considerando che uno dei riferiment

NBA 2019 - i risultati della notte (4 febbraio) : Toronto torna al successo contro i Clippers - Boston ferma OKC : Soltanto tre partite in campo in questa notte NBA. Tutto facile per Toronto che torna al successo contro i Los Angeles Clippers. Boston rallenta la corsa di OKC, mentre Memphis vince sul campo dei Knicks, sempre più in difficoltà. Netto successo dei Toronto Raptors ai danni dei Los Angeles Clippers, ancora privi di Danilo Gallinari, per 121-103. La formazione di Doc Rivers resiste nel primo quarto (23-23), poi subisce l’accelerazione degli ...

NBA - risultati della serata : Toronto vince coi Clippers - Memphis passa a New York : Toronto Raptors-L.A. Clippers 121-103 Nella NBA si chiamano " schedule loss ", le sconfitte dovute al calendario. Meno di 24 ore dopo aver rimontato 25 punti di svantaggio a Detroit, i Clippers si ...

NBA - torna LeBron James e i Lakers vincono il derby con i Clippers : Il ritorno in campo di LeBron James dopo 17 partite dà una spinta in più ai Lakers che vincono il derby di Los Angeles contro i Clippers di Danilo Gallinari, 28-24 in stagione, 123-120 all'extra time. ...

NBA - Los Angeles Lakers ancora senza LeBron James : niente derby coi Clippers : TORINO - Il rientro di LeBron James è sempre più un'incognita. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers è assente dal 26 dicembre, dalla sfida contro i Golden State Warriors : ha saltato finora 17 partite, ...

NBA - LeBron James - qualcosa non va : niente partita contro i Clippers : Luke Walton continua a predicare calma, ma dopo le 17 partite senza che LeBron James sia sceso in campo è inevitabile che qualcuno inizi a storcere il naso di fronte a un'assenza che punta dritto ...

NBA - 11 di fila per i Golden State Warriors. Altro ko senza Danilo Gallinari per i Clippers : LOS ANGELES, USA, - Ai Clippers serve Danilo Gallinari , senza l'azzurro la squadra di coach Rivers fatica a trovare la vittoria. Al contrario, i Golden State Warriors non sembrano più volersi fermare.

Risultati NBA – Spettacolo Golden State contro gli Hornets - ko per Nets e Clippers : Golden State sbanca la Bankers Life Fieldhouse, bella vittoria di Curry e compagni: ok anche HorNets, Celtics, Nuggets e Hawks Nella notte cinque sono stati i match disputati sui parquet dei palazzetti della regoular season NBA. Tra gli altri Risultati da segnalare, va sottolineata la vittoria di Golden State in trasferta contro i Pacers. I Warriors vincono l’undicesima partita di fila e si confermano leader della classifica della ...

Risultati NBA Sundays – Vittorie per Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers : ko Bulls e Kings : Cavaliers e Clippers sorridono: i Risultati delle due sfide di NBA della prima serata domenicale per l’Europa In attesa delle numerose sfide della notte, la domenica sera ha regalato due speciali sfide di NBA, che hanno appassionato tutti i fan della palla a spicchi americana. Splendida vittoria dei Cleveland Clavaliers, che hanno battuto, in trasferta, i Chicago Bulls per 101-104. I 21 e 17 punti rispettivamente di Markkanen e ...