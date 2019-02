Motta e Nada vincono la serata dei duetti del Festival di Sanremo il racconto della

Sanremo 2019 - quarta serata : Motta e Nada miglior duetto - fischi dell'Ariston. Standing ovation per Loredana Bertè e Ligabue : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019 . Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

Sanremo 2019 diretta duetti : miglior duetto Motta -Nada - standing ovation per Bertè-Grandi : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo , l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti , mentre...

Sanremo 2019 - quarta serata : Motta e Nada miglior duetto - fischi dell'Ariston.Standing ovation per Loredana Bertè e Ligabue : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019 . Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

Motta e Nada cantano Dov’è L’Italia - il Festival di Sanremo si tinge di rumore (video) : I capelli sciolti e l'apparente svogliatezza che una giovane cantante mostrò nel lontano 1969 con Ma Che Freddo Fa sono rimasti nel cuore di pochi e nella pancia di molti: Motta e Nada cantano Dov'è L'Italia e di nuovo la giovane ribelle di Amore Disperato torna sul palco dell'Ariston insieme a un cantautore della scena indie, per la prima volta al Festival di Sanremo con la sua canzone sullo smarrimento e sulla ricerca dell'amore come oasi di ...

Sanremo 2019 - con Motta sul palco c’è Nada. Dopo i successi al Festival (e non solo) disse : Cantavo - uscivo dal palcoscenico - vomitavo e rientravo” : Se chiami Nada solo per un duetto, vuol dire che in gara a Sanremo 2019 ci deve essere musica davvero di alto livello. Nada (Malanina), classe ’53, livornese, nome proprio suggerito dalla zingara che lesse la mano a mamma, a nemmeno 16 anni proprio al Festival sente un po’ di spifferi nel cuore. Franco Migliacci e Claudio Mattone le regalano Ma che freddo fa, e dal 1969 il mondo per lei non è più lo stesso. Nel 1971 vittoria a Sanremo in coppia ...