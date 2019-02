MotoGP | Test Sepang – Crutchlow smaschera Marquez | “sta giocando | può andare molto più

MotoGP - test di Sepang. Franco Morbidelli : 'Passi avanti - ma le Ducati facevano paura' : Franco Morbidelli è una delle sorprese più belle dei test di Sepang. Alla fine della terza giornata, ci sono cinque piloti italiani nelle prime dieci posizioni . Il "Morbido" occupa l'ottavo posto, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Rientro per i test in Qatar? Non sarei al 100%' : Jorge Lorenzo ha dovuto saltare i test di Sepang a causa dell'operazione alla mano sinistra subita a gennaio. Lo spagnolo è al lavoro per provare a rientrare in tempo per i prossimi test, in programma ...

MotoGP - test Sepang. Andrea Dovizioso : 'Ottimo Danilo Petrucci - è stato sottovalutato' : Il 40° compleanno di Rossi? Tanto di cappello a Valentino per quello che sta regalando al nostro sport e per l'impegno che ci mette a 40 anni". Dall'Igna: "Petrucci può e deve vincere, Bagnaia ...

MotoGP - Il bilancio alla fine dei tre giorni di Test a Sepang [VIDEO] : Con il Campione del Mondo in carica costretto a terminare prima le giornate di Test per i problemi alla spalla. La casa dell'Ala Dorata aspetterà quindi il Qatar per deliberare motore e telaio. ...

MotoGP – Test Sepang - Vinales sorridente in Malesia : “impossibile fare il best lap qui con le Ducati” : Maverick Vinales sereno e soddisfatto al termine dei tre giorni di Test sul circuito di Sepang: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ terminata la tre giorni di Test di MotoGp a Sepang: i piloti hanno concluso il loro lavoro programmato con i rispettivi team e, adesso, si preparano già mentalmente alla prossima sessione, in programma dal 23 al 25 febbraio in Qatar. AFP/LaPresse Giornata spettacolare per la Ducati che ha chiuso con ...

MotoGP - test di Sepang. Pecco Bagnaia chiude 2° : 'Non mi aspettavo di andare così forte' : Fa un certo effetto pensare che fino a qualche mese fa Bagnaia non aveva mai guidato una MotoGP. Pecco, campione del mondo in carica di Moto2, ha impressionato tutti nei primi test ufficiali del 2019 in Qatar. Il pilota della Pramac ha chiuso la terza ed ultima giornata con il secondo tempo , 1:58.302, , davanti al ...

MotoGP - analisi Test Sepang 2019 : la Ducati fa paura - Yamaha e Suzuki crescono bene - la Honda lavora di fino : Ducati, Ducati, fortissimamente Ducati. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni di Test pre-stagionali, riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone ...

MotoGP - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...

MotoGP – Test Sepang - Dovizioso non si fida : “tempi ottimi - ma non ho il riscontro delle Honda” : Il pilota della Ducati ha analizzato la tre giorni di Test di Sepang, conclusa oggi con il quarto tempo a pochi decimi di distacco dal compagno di squadra Il team Mission Winnow Ducati ha concluso questo pomeriggio i primi Test ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia). Nella terza ed ultima sessione di prove, tutti i piloti hanno cercato l’acuto al mattino – con temperature più miti e, conseguentemente, migliori condizioni della pista ...

MotoGP - test di Sepang. Danilo Petrucci : 'Il record è una grandissima soddisfazione' : I test di Sepang si chiudono nel migliore dei modi per Danilo Petrucci. Nel terzo giorno di lavoro il pilota della Ducati ha chiuso davanti a tutti. Non solo. Ha anche fatto registrare il nuovo record ...

MotoGP - test Sepang : Ducati - carena innovativa con tre ali. LE FOTO : Nell'ultima giornata di test sale in cattedra la Ducati, con 4 moto nelle prime 4 posizioni. La novità della giornata è la carena, che reinterpreta il regolamento più restrittivo nei confronti dell'...

MotoGP – Test Sepang - Pecco Bagnaia svela : “la simulazione gara è saltata per colpa di una… gastroenterite” : Il pilota della Pramac ha commentato la terza giornata di Test a Sepang, svelando un piccolo problema fisico che non gli ha permesso di completare la simulazione di gara Si chiude in maniera positiva la terza giornata di Test a Sepang per Pecco Bagnaia, riuscito a piazzarsi al secondo posto assoluto dietro Danilo Petrucci, con un ritardo dal ternano di soli 63 millesimi. Un ottimo modo per terminare questa prima sessione del 2019 e ...

MotoGP – Test Sepang - Petrucci sereno : “stare davanti è bello - peccato per la caduta. Dovi? In gara sarà dura lasciarlo dietro” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ultima giornata di Test a Sepang: le parole del ternano, il più veloce oggi in Malesia E’ Danilo Petrucci il più veloce della terza e ultima giornata di Test a Sepang: il ternano della Ducati ha chiuso in Testa alla classifica dei tempi, guidando uno specialissimo poker ‘rosso’. Alle spalle di Petrucci, infatti, si sono piazzati Bagnaia, Miller e Dovizioso e tutti e quattro ...

MotoGP Sepang : Ducati in testa con Petrucci : Sepang -La Ducati vola nella terza e ultima giornata dei test della MotoGp a Sepang. Le moto di Borgo Panigale hanno conquistato le prime quattro posizioni in griglia. Davanti a tutti si è piazzato ...