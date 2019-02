MotoGP | Test Sepang 2019 | risultati 8 febbraio Danilo Petrucci vola | Ducati scatenata!

MotoGP – Test Sepang - terminato il Day3 : Ducati show in Malesia - polverizzato il record di Lorenzo [TEMPI] : Danilo Petrucci davanti a tutti nella terza e ultima giornata di Test di MotoGp a Sepang: Ducati show in Malesia, polverizzato il record di Jorge Lorenzo E’ terminata la terza e ultima giornata di Test di MotoGp a Sepang: i piloti hanno completato il lavoro programmato dai team in vista della prossima sessione di prove, in programma tra qualche settimana in Qatar, alla vigilia del primo appuntamento della stagione 2019. Giornata ...

MotoGP – Test Sepang : cala il sipario sulla prima sessione del 2019 - tutte le immagini del Day-3 [GALLERY] : Con la terza giornata di prove, si chiude la prima sessione di Test del 2019 di MotoGp: nella gallery tutte le foto del Day-3 Si conclude oggi la sessione di Test di MotoGp in Malesia, una tre giorni intensa per tutti i team, intenti a sviluppare e mettere a punto le proprie moto in vista dell’ouverture di Losail. Buone le indicazioni per la Ducati, a corrente alternata invece la Yamaha, brillante con Viñales e un po’ opaca con ...

MotoGP – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang, conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

Diretta test MotoGP Sepang 2019 / Streaming video e tv : quattro Ducati in testa alla classifica! : Diretta test MotoGp Sepang: info Streaming video e orario e classifica dei tempi finale nella terza giornata di prove, oggi 8 febbraio 2019.

MotoGP – Test Sepang - Iannone non ce la fa : il pilota Aprilia salta la terza giornata di lavoro : Un’infezione ferma Andrea Iannone: il campione di Vasto rinuncia alla terza e ultima giornata di Test a Sepang, al suo posto per l’Aprilia c’è Bradley Smith E’ in corso in Malesia la terza e ultima giornata della prima sessione invernale di Test di MotoGp del 2019, dopo quelle effettuate lo scorso anno al termine della stagione 2018. I piloti sono in pista a Sepang per mettere a punto alcuni importanti dettagli ...

MotoGP Test Sepang - Ducati in gran forma : Petrucci guida il poker : Uno, due, tre, quattro. E' super Ducati nell'ultima giornata dei Test in Malesia, primo atto invernale del Motomondiale, che sarà replicato dal 23 al 25 febbraio a Losail, Qatar, sede anche del primo ...

LIVE Sport - DIRETTA 8 febbraio : risultati in tempo reale. Mirino su Test MotoGP e sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, venerdì 8 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con i Test della MotoGP a Sepang, mentre in mattinata abbuffata di sport invernali, con i Mondiali di sci alpino prima e di speed skating poi. In serata spazio agli sport di squadra, con volley, basket, e calcio, prima del gran finale con le staffette del biathlon. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi, venerdì 8 ...

MotoGP - Test Sepang : in arrivo la pioggia - Marquez si ferma : MotoGp, Test Sepang: Marc Marquez ha terminato la sua giornata di Test, adesso in pista potrebbe arrivare la pioggia a farla da padrona MotoGp, Test Sepang a 3 ore dal termine della sessione è in arrivo la pioggia in pista, che condizionerà ovviamente le scelte dei team. I piloti stanno infatti forzando la mano adesso alla ricerca del tempo migliore, per poi rientrare ai box in caso di forte pioggia. A quest’ultima parte dei Test non ...

MotoGP - Test Sepang : a 4 ore dal termine - Petrucci piazza il miglior tempo - dominio Ducati : MotoGp, Test Sepang: Petrucci e la sua Ducati al comando in questa prima parte di Test, Valentino Rossi momentaneamente al decimo posto MotoGp, Test Sepang. Un super Petrucci è parso subito in grande forma e con un ottimo feeling con la sua nuova Ducati. Il pilota azzurro ha infatti fatto registrare il miglior tempo nei Test di Sepang a 4 ore dal termine della giornata con un 1:58.239 utile a piazzarsi davanti a Bagnaia. Polverizzato il ...

MotoGP - test di Sepang : risultati e tempi della terza giornata in diretta LIVE : Il campione del mondo con il tempo di 1:59.170 è in undicesima posizione - di Redazione SkySport24 49 minuti fa KTM , i tecnici hanno portato un'infinità di soluzioni tecniche da valutare. - di ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 8 febbraio - Valentino Rossi cerca conferme. Dovizioso alla riscossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva. C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : terza giornata (8 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale : Domani si disputerà la terza e ultima giornata della finestra di Test ufficiali per la MotoGP a Sepang, in Malesia, prima della partenza della stagione prevista tra un mese in Qatar. I team stanno sfruttando nel migliore dei modi queste giornate per verificare i progressi tecnici delle moto e per prendere delle decisioni importanti che potrebbero decidere nel bene o nel male l’esito dell’intero Campionato. I piloti avranno la ...