MotoGp – Mano nella mano con Marquez e linguaccia a Valentino Rossi | piccola tifosa

MotoGp – Tra abbracci e strette di mano - Valentino Rossi e Morbidelli protagonisti a Sepang : il maestro e l’allievo pronti per la sfida in pista [GALLERY] : Valentino Rossi e Franco Morbidelli si concedono ai fotografi: i due piloti pronti per la nuova stagione di MotoGp I pilota di MotoGp si sono incontrati in queste ore a Sepang, dove nella notte italiana si terranno i penultimi test pre-stagionali. In attesa dell’inizio del campionato, in programma il 10 marzo in Qatar, i motociclisti si concedono ritmi lenti, presentazioni ufficiali, giri in pista ed interviste. Tra lo ...

Marquez : "Non tenderò la mano a Valentino Rossi"/ MotoGp - su Jorge Lorenzo : "È il primo avversario da battere" : MotoGp, Marquez su Valentino Rossi e le vecchie ruggini: "Non gli tenderò la mano". E su Jorge Lorenzo: "È il primo avversario da battere"

MotoGp – Una presentazione mostruosamente… sexy : le Monster Girl infiammano Giacarta [GALLERY] : Le Monster Girl infiammano la presentazione Yamaha a Giacarta: un evento mostruosamente… sexy Nella notte italiana, in diretta da Giacarta, si è tenuta la presentazione del nuovo Monster Energy Yamaha MotoGp Team. Valnetino Rossi e Maverick Vinales hanno mostrato al mondo intero la nuovissima e rinnovata livrea della Mq che guideranno nel corso della stagione 2019 di MotoGp. Una presentazione graffiante, ma anche ...

MotoGp - Marquez : 'Stringere la mano a Rossi? No - gliel'ho già data' : Infine il sette volte campione del mondo ha parlato anche di Vinales e del suo recente cambio di numero e se pensa che il pilota Yamaha sia ossessionato da lui: 'Non lo so. Ma io non la penso così. ...

MotoGp 2019 - Marc Marquez a Valentino Rossi : 'Non gli tenderò più la mano' : Nel giorno della presentazione della Yamaha 2019 , Marc Marquez ha un messaggio per Rossi . Il campione del mondo della Honda, intervistato da Marca spiega: "Tendere la mano a Valentino? L'ho già fatto in passato, non lo farò più ". "Non ho alcun tipo di rancore nei sui confronti e lo ammiro molto per ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : oggi l'operazione alla mano sinistra per la frattura dello scafoide : Jorge Lorenzo sarà operato attorno alle 14.40 di oggi a Barcellona dal dottor Xavier Mir , lo aveva già operato alla stessa mano mesi fa, che ridurrà la frattura inserendo un chiodo nello scafoide ...

MotoGp – Jorge Lorenzo al pronto soccorso : problemi ad una mano o supporto ad un amico? Mistero sulle condizioni del maiorchino : Sabato pomeriggio al pronto soccorso per Jorge Lorenzo: Mistero attorno alla presenza del maiorchino della Honda nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda Cosa succede a Jorge Lorenzo? Il pilota maiorchino della Honda è stato avvistato ieri pomeriggio al pronto soccorso della clinica Pederzoli di Peschiera del Garda (Vr). A rivelarlo è stato il Corriere del Veneto, ma non sono chiari i motivi che hanno costretto il pluricampione di ...

MotoGp - eseguita la radiografia sulla mano sinistra di Dovizioso : nessuna frattura per il pilota della Ducati : Il pilota della Ducati si è sottoposto ad una radiografia dopo la caduta in curva 5, la quale ha escluso qualsiasi frattura Sospiro di sollievo per Andrea Dovizioso e per la Ducati, il pilota forlivese infatti non ha riportato fratture dopo la caduta che lo ha visto protagonista nella prima giornata dei test di Jerez. AFP/LaPresse Trasportato alla Clinica Mobile in seguito alla scivolata arrivata in curva 5, DesmoDovi si è sottoposto ad ...