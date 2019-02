MotoGP | Jorge Lorenzo | ' Rientro per i test in Qatar? Non sarei al 100%'

MotoGP - Jorge Lorenzo tranquillizza la Honda : novità importanti sul recupero del maiorchino : Il pilota spagnolo, assente in Malesia per recuperare dalla frattura allo scafoide, ha rivelato che sarà regolarmente in pista in occasione dei test in Qatar Il recupero procede bene, Jorge Lorenzo conta di essere in sella alla sua Honda in occasione dei test in Qatar. Lo ha rivelato lo stesso maiorchino al sito ufficiale della MotoGp, sottolineando come stia lavorando duramente per superare l’infortunio allo ...

MotoGP – Jorge Lorenzo inarrestabile : dura sessione di riabilitazione per il pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo non si ferma mai: intensa sessione di riabilitazione per il maiorchino della Honda in vista della nuova stagione di MotoGp Iniziano domani i test di Sepang di MotoGp: i piloti tornano finalmente in pista dopo lunghi mesi di stop per provare le moto con le quali guideranno nella stagione 2019. Grande assente in Malesia sarà Jorge Lorenzo, che sta lavorando sodo per recuperare dal suo infortunio al polso rimediato qualche ...

Marquez : "Non tenderò la mano a Valentino Rossi"/ MotoGP - su Jorge Lorenzo : "È il primo avversario da battere" : MotoGp, Marquez su Valentino Rossi e le vecchie ruggini: "Non gli tenderò la mano". E su Jorge Lorenzo: "È il primo avversario da battere"

MotoGP - Test Sepang 2019 : Dream Team ancora a mezzo servizio per la Honda. Jorge Lorenzo assente - Marc Marquez reduce da un’operazione : Dopo più di due mesi di letargo si torna in pista per i primi Test ufficiali del 2019 per la MotoGP, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il Team che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico in vista del Mondiale è sicuramente la Honda, con una line-up di piloti stellare formata dai pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo in sella ad una moto parsa subito molto competitiva ...

MotoGP - Pirro schietto : “l’addio di Lorenzo alla Ducati? A volte Jorge parla un po’ troppo - ma…” : Il pilota della Ducati ha parlato della nuova stagione, soffermandosi anche sull’addio di Jorge Lorenzo La Ducati è pronta a cominciare una stagione tutta nuova, ripartendo da una coppia tutta italiana dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Accanto a Dovizioso ci sarà infatti Petrucci, promosso dalla Pramac dopo anni di sacrifici e dedizione. Al loro fianco non mancherà il solito Michele Pirro, pronto a supportare i piloti ufficiali ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Andrea Dovizioso sarà il numero uno in squadra. Saprà essere un riferimento certo dopo l’addio di Jorge Lorenzo? : Dal 6 all’8 febbraio la classe MotoGP è pronta per esibirsi nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di ...

MotoGP – Uccio tra importanti rivelazioni e scherzose frecciatine : “Marc e Jorge? Vedrete che andranno d’accordo! E su Valentino Rossi…” : A tutto Uccio Salucci: dal futuro post ritiro di Valentino Rossi alla convivenza in Honda di Marquez e Lorenzo Si è tenuta questa mattina la presentazione dello Sky Racing Team. A margine dell’evento è stato inevitabile parlare di Valentino Rossi, maestro dei giovani ragazzi, tutti italiani, della squadra che cercherà di ottenere ottimi risultati nella stagione 2019 di Moto2 e Moto3. LaPresse/Alessandro La Rocca Non solo Luca Marini ...

MotoGP – Infortunio Jorge Lorenzo : il maiorchino pronto per il recupero - tolti i punti dal polso [FOTO] : Jorge Lorenzo ha effettuato il primo passetto verso il recupero: tolti i punti dal polso dopo l’operazione di qualche settimana fa Primo passetto in avanti per Jorge Lorenzo dopo l’Infortunio di qualche settimana fa in allenamento: il pilota maiorchino della Honda, motivato e carico per l’inizio della stagione 2019, nonostante sia costretto a saltare gli imminenti test di Sepang, ha fatto ieri un passo avanti verso la ...

MotoGP - Giacomo Agostini : “Mi aspetto scintille tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo” : Siamo ormai all’avvio della nuova stagione della MotoGP, tra presentazioni delle moto e primi test all’orizzonte, ma a tenere banco è solamente un argomento: il rapporto interno in casa Repsol Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Come ha riportato l’edizione online di Marca, ha detto la sua anche Giacomo Agostini, leggenda del Motomondiale con i suoi 15 titoli iridati. Il pilota bergamasco ha analizzato questo “Dream ...

MotoGP – “Marquez è più forte di Lorenzo” : la dura replica di Jorge alle dichiarazioni di Espargarò : Aleix Espargarò commenta il dualismo Honda tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il maiorchino replica puntuto all’opinione del pilota dell’Aprilia Intervistato prima dell’esordio della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp, Aleix Espargarò ha detto la sua sulla forza dei piloti in sella alle Honda nel 2019. Il dualismo Marc Marquez-Jorge Lorenzo, a cui si assisterà nei box della scuderia giapponese nel 2019, sta ...

MotoGP – Gianluca Vacchi guida una… pecora - Jorge Lorenzo balla : simpatico ‘botta e risposta’ sui social [VIDEO] : Gianluca Vacchi chiama, Jorge Lorenzo risponde: il divertito balletto del maiorchino sui social Jorge Lorenzo sa come divertirsi: il pilota maiorchino, nonostante il problema al polso che lo costringe a saltare i test di Sepang e quelli legati al suo museo, World Champions 99, chiuso ad Andorra a due anni dalla sua apertura, non si mostra affatto preoccupato sui social. Il maiorchino, pilota della Honda, ha infatti risposto simpaticamente ...

MotoGP – Cosa succede ad Andorra? Chiuso il museo di Jorge Lorenzo : Chiuso il World Champions 99: problemi al museo di Jorge Lorenzo inaugurato due anni fa ad Andorra Il 2019 di Jorge Lorenzo non sembra iniziato nel migliore dei modi: il maiorchino sta facendo i conti con un infortunio al polso, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento qualche settimana fa a causa della frattura dello scafoide. Il pilota della Honda, che non vede l’ora di poter salire in sella alla sua nuova moto, sembra ...

MotoGP – Jorge Lorenzo e quel conto alla rovescia con Luis Salom nel cuore [FOTO] : Jorge Lorenzo malinconico e dolce: il conto alla rovescia con Luis Salom sempre nel cuore La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più ed i piloti si preparano al nuovo Motomondiale per essere competitivi e al 100% della propria condizione in vista della prima gara, in programma in Qatar il 10 marzo. A febbraio si disputeranno i primi test del 2019, a Sepang, ma Jorge Lorenzo è costretto a saltarli a causa dell’infortunio ...