MotoGP | analisi Test Sepang 2019 | la Ducati fa paura | Yamaha e Suzuki crescono bene | la

(Di venerdì 8 febbraio 2019), fortissimamente. Si può riassumere in questo modo la tre-giorni dipre-stagionali, riservati alladi(Malesia). L’ultima giornata ha proposto un Danilo Petrucci capace di andare a battere il record della pista (in maniera non ufficiale dato che non ci troviamo nel corso del weekend di gara) ma quello che impressiona sono le prestazioni, anche, dei suoi colleghi. Se, ci si poteva aspettare buone risposte dal teamufficiale, sorprendono in positivo il secondo e terzo posto di Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller per il team Pramac, in grado di precedere anche Andrea Dovizioso. In questo venerdì il team di Borgo Panigale ha mischiato le carte, tra tentativi di time attack e simulazioni di passo gara, ma ha avuto le conferme che aspettava. La GP19 (e la GP18 con i Pramac) è pronta a stupire in questa stagioneSe in casa ...