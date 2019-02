Moto3 | il ritorno di Romano Fenati | “Sono nato per correre Le critiche sui social?

oasport

: RT @AlessioPiana130: Nell'indifferenza generale conclusa la 1° giornata di #ValenciaTest Miglior tempo #Moto3 ufficioso (non c'è cronometr… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Nell'indifferenza generale conclusa la 1° giornata di #ValenciaTest Miglior tempo #Moto3 ufficioso (non c'è cronometr… - xxlamarghe93xx : RT @AlessioPiana130: Nell'indifferenza generale conclusa la 1° giornata di #ValenciaTest Miglior tempo #Moto3 ufficioso (non c'è cronometr… - AlessioPiana130 : Nell'indifferenza generale conclusa la 1° giornata di #ValenciaTest Miglior tempo #Moto3 ufficioso (non c'è cronom… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Nonostante tutto l’amore per le moto è rimasto intatto., dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro ascolano tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione., come è noto, ripartirà dal Mondiale 2019 dellacon lo stessa squadra che inizialmente lo aveva licenziato, ovvero il Team Snipers, per il brutto gesto citato. Una vicenda con diverse puntate quella di, iniziata con l’esposizione della bandiera nera a Misano e la squalifica per 2 GP. A questa era seguita la sospensione della licenza da parte della FMI per la durata di otto mesi, ridotta poi a cinque mesi e dieci giorni (fino al 21 febbraio 2019) nel procedimento disciplinare presso il Tribunale Federale.“Se avessi riflettuto maggiormente non ...