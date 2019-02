Moto Gp | Petrucci | ' Che soddisfazione chiudere avanti'

MotoGP - test di Sepang. Danilo Petrucci : 'Il record è una grandissima soddisfazione' : I test di Sepang si chiudono nel migliore dei modi per Danilo Petrucci. Nel terzo giorno di lavoro il pilota della Ducati ha chiuso davanti a tutti. Non solo. Ha anche fatto registrare il nuovo record ...

MotoGp – Test Sepang - Petrucci sereno : “stare davanti è bello - peccato per la caduta. Dovi? In gara sarà dura lasciarlo dietro” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ultima giornata di Test a Sepang: le parole del ternano, il più veloce oggi in Malesia E’ Danilo Petrucci il più veloce della terza e ultima giornata di Test a Sepang: il ternano della Ducati ha chiuso in Testa alla classifica dei tempi, guidando uno specialissimo poker ‘rosso’. Alle spalle di Petrucci, infatti, si sono piazzati Bagnaia, Miller e Dovizioso e tutti e quattro ...

Test MotoGP Sepang - giorno 3 : domina la Ducati - Petrucci da record. Rossi chiude 10° : Il vicecampione del mondo chiude a +0.299, mentre manca il raffronto cronometrico di Petrucci con questo tipo di assetto: quando il ternano prova l'ultima versione della Ducati, infatti, rimane ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 8 febbraio. Danilo Petrucci vola - Ducati scatenata! Valentino Rossi si concentra sulla durata : Si sono conclusi i primi Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia) e la Ducati ha voluto alzare la voce nella terza, ed ultima, giornata di prove. La parte più importante del turno si è svolta nella mattinata malese, con Danilo Petrucci che è andato a sbriciolare addirittura il record della pista (dato non ufficiale, non trovandoci nel weekend di gara) con un eccezionale 1:58.239 al decimo dei suoi 32 giri. Il pilota umbro ...

MotoGP - test di Sepang. Dovizioso : 'La simulazione gara? Ero d'accordo con Petrucci' : La Ducati ha proseguito il proprio programma di sviluppo a Sepang nel secondo dei tre giorni di test ufficiali. In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi ...

MotoGp - Test Sepang – Simulazione di gara per Petrucci e Dovizioso - Danilo svela : “un’idea di Andrea - ecco cosa mi ha spiegato oggi” : Danilo Petrucci e la Simulazione gara in collaborazione con Dovizioso: il ternano racconta nel dettaglio il lavoro effettuato in pista oggi in Malesia nella seconda giornata di lavoro ai Test di Sepang 2019 E’ terminato da diverse ore ormai il secondo giorno di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. Giornata di intenso lavoro in Malesia per il Mission Winnow Ducati Team, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che hanno effettuato ...

MotoGp – Test Sepang Day-2 - Petrucci contento a metà : “buon feeling - peccato per quell’inconveniente tecnico…” : Il pilota ternano della Ducati ha svelato di aver dovuto far fronte ad un piccolo inconveniente durante la seconda giornata di Test a Sepang Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito oggi il proprio programma di sviluppo a Sepang (Malesia) nel secondo di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell’aria e 60 sull’asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Provare in coppia con Petrucci è stato produttivo. La Moto con il caldo si è ottimamente comportata” : Andrea Dovizioso ha terminato al quarto posto la seconda giornata di test a Sepang (Malesia) e le indicazioni sono state piuttosto positive. Il centauro italiano, in sella alla Ducati, ha potuto provare la “Rossa” in diverse condizioni, anche con tanto caldo in pista, riscontrando tempi confortanti che possono infondere fiducia nella continuazione dello sviluppo della GP19. Come è noto, uno dei punti deboli della moto di Borgo ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “sul telaio della nuova Ducati abbiamo ancora dubbi. Petrucci? Non gli nascondo nulla” : Il pilota forlivese ha commentato il secondo giorno di test a Sepang, chiuso con il terzo tempo dietro a Viñales e Rins Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito oggi il proprio programma di sviluppo a Sepang (Malesia) nel secondo di tre giorni di test ufficiali MotoGp. AFP/LaPresse In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell’aria e 60 sull’asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci ...

