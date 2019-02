Moto GP Campionato del mondo 2019 | risultati | piloti | dirette | classifiche

I Motori sbarcano su DAZN : al via il campionato del mondo di rally 2019 : DAZN punta ad accontentare tutti gli appassionati di motori: ecco il Mondiale di rally 2019 in esclusiva L'articolo I motori sbarcano su DAZN: al via il campionato del mondo di rally 2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Motonautica – Schepici al via nel campionato Ukopra di offshore 2019 : Schepici rappresenterà l’Italia nel campionato Ukopra di offshore 2019, il nuovo mondiale di Motonautica Nel 2019 l’obiettivo di Maurizio Schepici sarà quello di ben figurare nel campionato Ukopra di offshore, il nuovo Mondiale che si correrà in Inghilterra. Qui, con altre 15 imbarcazioni in gara di 9 nazioni diverse, Schepici rappresenterà l’Italia con i colori della Federazione Italiana Motonautica insieme a Federico ...

Campionato Ukopra offshore 2019 Motonautica - Schepici al via per l'Italia : Maurizio Schepici nato a Messina 1975, residente da anni a Fiumicino, il suo primo sport è stato l'atletica leggera e la specialità lancio del martello. Trasferitosi a Roma, dal 2008 si è avvicinato ...